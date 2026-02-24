La fórmula del chef Dani García para unas berenjenas irresistibles y ligeras: una receta fácil de hacer y en pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

La versatilidad de los vegetales en la alta cocina ha permitido que ingredientes humildes se conviertan en los protagonistas de la mesa. En la búsqueda constante por equilibrar el sabor intenso con una alimentación más consciente, las técnicas de cocción han evolucionado para alejarse de las frituras pesadas.

En este contexto, el chef Dani García vuelve a sorprender al público con un método que prioriza la textura melosa y el aroma natural, demostrando que no hace falta sumergir los alimentos en aceite para obtener un resultado digno de un restaurante con estrella Michelin.

Paso a paso para triunfar en casa

La propuesta de García rompe con el mito de que la berenjena debe freírse para ser sabrosa. En su lugar, el chef apuesta por una cocción suave y aromática que utiliza lácteos y hortalizas de base para crear una textura casi de mantequilla. Esta receta es ideal para quienes buscan un plato reconfortante, económico y, sobre todo, muy sencillo de ejecutar en cualquier cocina hogareña.

Berenjenas Asadas

Ingredientes

2 berenjenas grandes

4 dientes de ajo

1 cebolla blanca

Medio litro de leche entera

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Preparación

- Pela y corta las berenjenas en dados uniformes. Para eliminar cualquier rastro de amargor, se recomienda dejarlas reposar unos minutos con un toque de sal.

- En una olla amplia con un chorrito de aceite, se sofríen la cebolla picada finamente y los ajos laminados hasta que estén transparentes y fragantes, evitando que se doren en exceso.

- Una vez que la base de cebolla está lista, se añaden los cubos de berenjena a la olla.

- El "toque maestro" consiste en verter la leche hasta cubrir parcialmente los vegetales.

- Se debe cocinar a fuego medio-bajo, permitiendo que la berenjena absorba el líquido y se ablande lentamente. Este proceso no solo cocina el vegetal, sino que crea una emulsión natural con la leche y el jugo de la cebolla.

- Tras unos 20 minutos, cuando el líquido se haya reducido y la berenjena esté tierna, se rectifica de sal y pimienta.

¡Buen provecho!

