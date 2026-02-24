Ni fritas ni al vapor: esta es la receta para convertir las papas en arepas saludables

Suscríbete a nuestros canales

Las papas son el tubérculo más consumido del mundo y el tercer cultivo alimenticio más importante a nivel global, después del arroz y el trigo, refiere la Inteligencia Artificial. “Más de mil millones de personas la consumen, siendo un alimento básico versátil, económico y rico en nutrientes, cultivado en más de 130 países”.

Este alimento que se caracteriza por su versatilidad culinaria es rico en carbohidratos, vitamina C y potasio.

Si eres amante de las papas y las consumen fritas, al vapor y en guisos, no son las únicas opciones, también puedes aprovecharlas para elaborar unas deliciosas y saludables arepas. Te compartimos la receta publicada en cookpad, para que tengas una guía de esta preparación.

¿Qué ingredientes llevan las arepas de papas?

- Papas (1/2 k)

- Leche en polvo (2 cucharadas)

- Mantequilla (1 cucharada)

- Aceite (1 cucharada)

- Sal (1 pizca)

- Harina de maíz (al gusto)

Preparación

1. Lavar las papas con agua y con jabón.

2. Colocar las papas en una olla con agua y ponerlas a hervir, hasta que estén blandas.

3. Sacar las papas y quitarles la concha.

4. Triturarlas con un tenedor y agregar la leche en polvo, la mantequilla, el aceite, la sal y la harina de maíz.

5. Mezclar todos los ingredientes hasta integrar y hacer las arepas del tamaño y grosor deseado.

6. Llevar a la plancha o el budare, previamente calentado y dejar cocinar, por un lado, cuando esté dorado, dar la vuelta y dejar cocinar.

7. Cuando estén listas las arepas de papa puedes rellenar con la proteína que desees, queso, jamón, pollo, carne o huevo.

Freepik

