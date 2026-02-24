Horóscopo del 24 de febrero: El Universo te está enviando una ayuda especial

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás sintiendo una energía positiva que está recorriendo toda tu vida. La Luna te está dando su fuerza a través de un sextil. Ahora sientes que todo está mejor y se ven cerca las metas que estableciste en el pasado. Solo queda seguir avanzando a buena velocidad. En poco tiempo verás que valió la pena todos los sacrificios que hiciste. Cada día eres más fuerte y siempre está en total crecimiento.

TAURO: Tienes un sextil positivo con Júpiter. Esta energía te ayuda mucho a levantar el ánimo y a pedir ayuda a las fuerzas positivas del Universo que te ayudan a seguir adelante. Ahora te sientes poderoso y fuerte. Te consideras querido y apoyado por el entorno. Vas a lograr todo en esta vida y el éxito solo depende de tus decisiones. Es muy importante seguir en el camino de la evolución con entusiasmo, voluntad y optimismo.

GÉMINIS: En estos momentos eres uno de los pocos signos astrológicos que está protegido por el Universo. Tienes activa un sextil positivo con Saturno. Siempre es muy bueno tener una ayuda positiva. Una vez más, se te pone a prueba para ver si has aprendido. Hay que demostrar que eres una persona madura y fuerte. Debes poner tus mejores energías para acelerar tu libertad y lograr grandes beneficios.

CÁNCER: Tenemos muy buenas noticias para ti. Hoy tienes activo un trígono positivo con el planeta Venus. Ahora mismo, el amor está fluyendo por todo tu ser y te permite vivir momentos especiales donde la pasión será la gran protagonista. Siempre es muy bueno buscar la paz interior, pero cuando existe el amor, se complementan para disfrutar de grandes instantes inolvidables y quizás irrepetibles. Dios te ama profundamente.

LEO: Marte se encuentra en oposición y su energía durante la semana, puede dispersar tu dirección y agitar tus aguas internas. Esta influencia desafiante puede generar bloqueos o decisiones impulsivas, pero también te invita a detenerte, respirar y observar con claridad aquello que no está alineado con tu bienestar. No todo movimiento es avance, hay momentos en que la pausa revela más que el impulso.

VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que puede sumirte en un estado de confusión e incertidumbre. Se abren múltiples caminos ante ti y elegir no es tarea sencilla. Este es un punto de inflexión. Cualquier decisión que tomes ahora, tendrá un impacto profundo y duradero en tu vida. Aunque el panorama parezca incierto, confía en que este proceso te está guiando hacia un cambio trascendental.

LIBRA: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith, hoy te hace un sextil positivo, brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar tu sombra con honestidad y coraje.

ESCORPIO: Aunque enfrentes momentos difíciles, recuerda que todo puede superarse y vencerse en el nombre del Señor. Hoy cuentas con un trígono positivo con Venus, una bendición que te permite renovar fuerzas para seguir adelante. Posees una gran voluntad y es momento de activarte con determinación para levantarte y continuar por el sendero de la luz. Todo está a tu favor, solo se espera una reacción positiva de tu parte para alcanzar la victoria.

SAGITARIO: Se activó un sextil positivo con el planeta Marte. Confía plenamente en tu instinto, esa brújula interna que nunca te falla cuando actúas con honestidad y firmeza. Tu capacidad para transformar los desafíos en triunfos está en su punto más alto, así que no te detengas ahora que el éxito comienza a materializarse. Recuerda que el Universo, favorece a los valientes y tu fuerza de voluntad es la llave que abrirá las puertas.

CAPRICORNIO: Sigues mejorando tu nivel energético y por ende tu salud. Estás recibiendo los efectos positivos del Sol a través de un sextil. Se ven cambios excelentes y entras en un periodo de cierta estabilidad. Ya no es tan fuerte la situación, y el Sol te está ayudando a contrarrestar las fuerzas nefastas. Este proceso estará activo por un mes y será de mucho provecho para tu cuerpo físico. Dios te bendice para que renueves tu ser.

ACUARIO: Tus pasos son firmes y tus acciones están bien consolidadas. Aprovecha esta energía porque en los próximos días lograrás grandes avances que te encaminarán hacia un futuro de bienestar y una excelente calidad de vida. El Universo te está enviando una ayuda especial mediante un sextil con Saturno. Recuerda agradecer a Dios por todo lo que te está dando. Disfruta de tus logros, pero no dejes de crecer en tu camino evolutivo.

PISCIS: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin