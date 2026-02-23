Remedio casero y milagroso: esta es la infusión natural que combate el reflujo

Suscríbete a nuestros canales

La indigestión severa también es una de las causantes del reflujo a largo plazo, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic.

Asimismo, el consumo de alimentos con alto contenido de picante es una de las causas más frecuentes por la cual se genera la acidez estomacal, ya que, se altera el funcionamiento del sistema digestivo en general y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas en general.

Sin embargo, la la infusión de manzanilla, una planta rica en propiedades antinflamatorias que actúa directamente en el sistema digestivo.

Así debes ingerir la infusión

Se sugiere que la persona consuma dos tazas de té de manzanilla sin azúcar luego de la comida más fuerte que haga en el día, comúnmente suele ser el almuerzo, durante tres días continuos.

Cabe destacar, que si el reflujo es constante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el reflujo la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

