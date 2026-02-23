Horóscopo del 23 de febrero: Es un momento ideal para avanzar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La gran conjunción de Neptuno te brinda una oportunidad impresionantemente buena de tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines, permitiendo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado.

TAURO: Urano te impulsa con fuerza hacia grandes cambios y transformaciones. El Universo te está ofreciendo una valiosa oportunidad para avanzar, liberarte de lo que ya no resuena contigo y dar un paso firme hacia una nueva etapa de tu vida. Es fundamental volver la mirada hacia el pasado, no para quedarte allí, sino para recoger la sabiduría que esos momentos te dejaron. Cada experiencia vivida contiene una lección.

GÉMINIS: La maravillosa Luna está pasando por tu signo astrológico brindándote unos pocos días de equilibrio emocional. Estás mejor que antes y ahora debes mantener bien tu ritmo de vida para que resuelvas todos los procesos que tienes acumulados y están pendientes. Afronta y avanza para que puedas mejorar y volver a estar en la cima. El Universo te ayuda, pero debes seguir sin pausa para que le veas resultados positivos.

CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: El Universo ha hablado y lo ha hecho con firmeza. En vista de que te resistes a soltar el pasado, Urano te confronta con una cuadratura intensa, obligándote a avanzar. Ya no hay espacio para la comodidad ni para las excusas del alma. Lo que no se transformó por voluntad, ahora se transforma por destino. Los cambios llegan de forma brusca, difícil, incluso dolorosa. Pero no son castigos: son pruebas que revelan tu nivel evolutivo.

VIRGO: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos, tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado del amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas, para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

LIBRA: La maravillosa Luna llega al rescate de tu vida y te brinda su ayuda a través de un trígono positivo. Dios es grande y se manifiesta para darte paz y armonía. Tus emociones se nivelan y permite vivir momentos especiales llenos de verdadero amor propio. Debes consentirte a ti mismo y poder lograr superar la codependencia que tienes con los demás seres queridos de tu entorno. Ahora, cada día más independiente y feliz.

ESCORPIO: Se apertura una oposición a Urano. Eso significa que tienes tu sistema nervioso bastante alterado. Toda esta situación te puede ocasionar grandes problemas y algunos trastornos de sueño. Debes buscar un poco más de paz y tranquilidad en tu alma. Relájate lo más que puedas. Es el momento de hacer una pausa y prestar más atención a tu salud. Frena todo lo que no te brinde armonía.

SAGITARIO: Cuídate mucho y mantén el estado de ánimo alto para que evites un colapso a nivel emocional. Estás en un proceso negativo con la oposición de la Luna que te mantiene en un estado totalmente toxico. Hay que trabajar más el desapego y olvidar lo que se vivió en el pasado para que puedas avanzar y crecer de manera positiva. Una vez más, hay que hacer un esfuerzo para lograr la felicidad.

CAPRICORNIO: Siempre es valioso dedicar tiempo a uno mismo. La vida de vez en cuando nos invita a mirarnos internamente y reconocer nuestra esencia divina. No todo es negativo. En esta oportunidad, el amor propio florece en tu vida, manifestándose a través de un sextil positivo con Venus. Es momento de establecer límites y no entregar más de lo que realmente puedes. Prioriza tu bienestar y piensa más en ti.

ACUARIO: El planeta Marte está pasando por tu signo astrológico y te está otorgando gran cantidad de energía positiva, para que puedas avanzar de manera acelerada en todos tus procesos. Esta energía es tan fuerte, que no puedes dormir y te sientes muy ansioso. Estás alterado y requieres drenar el exceso con actividades al aire libre o en el gimnasio. También podrías caminar con los pies descalzo y tener contacto con la naturaleza.

PISCIS: El Sol acaba de entrar en tu signo astrológico y vivirás días de buena vibra. Dios te bendice y te da un gran impulso para renovar todas tus energías y volver a la carga durante un año completo. El día de tu cumpleaños, debes conectarte con tu esencia y Dios, para recoger la mayor cantidad de bendiciones por parte del Universo. Dios te bendiga y te siga abriendo los caminos de prosperidad y abundancia.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

