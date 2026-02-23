Predicciones de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La majestuosa conjunción de Neptuno te otorga esta semana una oportunidad excepcional para trascender los límites, de lo cotidiano, permitiéndote sintonizar con dimensiones superiores y establecer un diálogo íntimo con la Divinidad. Este umbral cósmico te invita a interactuar con jerarquías celestiales como los Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines, facilitando una comunión espiritual sin precedentes. Es el momento perfecto para elevar tus peticiones más profundas con la certeza de resonar en el corazón del Universo. Confía en las señales que recibirás a partir de este momento. ¡Sintonízate!

TAURO: La energía disruptiva de Urano te impulsa con determinación hacia una etapa de profundas metamorfosis y renovación. El Cosmos te ofrece una oportunidad invaluable durante toda la semana para evolucionar, permitiéndote desprenderte de viejas estructuras que ya no guardan sintonía con tu esencia y avanzar con paso firme hacia nuevos horizontes. En este proceso, es vital volver la mirada hacia el pasado, no con nostalgia, sino con un enfoque introspectivo para rescatar la sabiduría latente en tus vivencias anteriores. Cada ciclo recorrido atesora una enseñanza fundamental que hoy se convierte en tu mayor activo. ¡Experimenta!

GÉMINIS: La influencia luminosa de la Luna transita esta semana por tu signo, otorgándote un periodo privilegiado de armonía emocional y claridad mental. Te encuentras en una posición de mayor fortaleza y es el momento ideal para estabilizar tu ritmo vital, permitiéndote resolver con eficiencia aquellos asuntos que han quedado postergados. Afronta cada desafío con decisión para recuperar tu impulso y posicionarte nuevamente en la cima de tus aspiraciones. El Universo conspira a tu favor, pero requiere de tu compromiso constante para que los resultados positivos se materialicen con éxito. ¡Armonízate!

CÁNCER: Se manifiesta en esta semana una majestuosa conjunción con Júpiter, esta poderosa alineación te envuelve en una profunda paz interior, invitándote a cultivar este estado de armonía para establecer una continuidad energética que sostenga tu bienestar a largo plazo. Es un tránsito expansivo que no solo bendice tu mundo emocional y espiritual, sino que proyecta su luz sobre tu vitalidad física, impulsando la regeneración celular y revitalizando tu salud integral. Es un momento excepcional para avanzar con confianza hacia tus metas más anheladas. El agradecimiento potencia la efectividad del momento. ¡Muévete!

LEO: El Universo ha dictado sentencia con una claridad inquebrantable. Urano te confronta esta semana mediante una cuadratura de alta intensidad, exigiéndote una evolución inmediata. Se ha agotado el tiempo para la complacencia y las justificaciones del ego; aquello que no lograste transmutar por propia voluntad, el destino lo transformará ahora por decreto. Estos cambios se manifiestan de forma disruptiva y desafiante, pero no los intérpretes como castigos, son crisoles de purificación diseñados para poner a prueba tu temple y tu nivel de conciencia. No hagas resistencia por aferrarte a ciclos que ya caducaron. ¡Suéltate!

VIRGO: Atentos, esta semana es muy peligrosa y es mejor proceder con extrema cautela en el ámbito de los afectos y los vínculos sentimentales. Actualmente experimentas una oposición desafiante con el planeta Venus, el regente de la armonía y el amor, lo cual podría generar tensiones innecesarias. Es imperativo que evites confrontaciones estériles o reacciones impulsivas; este no es el momento adecuado para exigir explicaciones o precipitar conflictos. La clave reside en la prudencia emocional. Permite que las aguas se calmen y posterga los reclamos para un momento de mayor claridad. ¡Cálmate!

LIBRA: La luminosa influencia de la Luna acude en tu auxilio, desplegando un trígono armónico que restaura el orden en tu mundo interno. La presencia de la Divinidad se manifiesta con claridad, otorgándote un remanso de serenidad donde tus emociones finalmente encuentran su centro. Este tránsito te invita a sumergirte en una etapa de autenticidad y amor propio, donde el cuidado de tu ser se convierte en la prioridad absoluta. Es el momento idóneo para trascender los lazos de codependencia que te atan a tu entorno, reclamando tu soberanía personal para habitar tu vida con una independencia renovada. ¡Libérate!

ESCORPIO: Semana complicada porque se manifiesta una oposición directa a Urano, una configuración que impacta tu sistema nervioso y puede generar una sensación de agitación interna constante. Esta tensión eléctrica del Cosmos amenaza con alterar tus ciclos de descanso y comprometer tu estabilidad emocional si no estableces límites claros. Es imperativo que busques refugio en la serenidad de tu alma y practiques el arte de la relajación profunda como un acto de preservación. Este tránsito te exige una pausa consciente para priorizar tu salud integral y detener cualquier dinámica que fracture tu armonía. ¡Cuídate!

SAGITARIO: Durante toda la semana prioriza tu bienestar integral y mantén tu vibración alta para proteger tu equilibrio emocional. Actualmente, atraviesas un ciclo desafiante debido a la oposición de la Luna, lo cual puede generar una atmósfera de pesadez o estancamiento en tu entorno. Es fundamental cultivar el desapego y liberar las anclas del pasado. Solo soltando lo que ya no te pertenece podrás avanzar con ligereza hacia tu verdadera expansión. Recuerda que la plenitud requiere de una voluntad consciente y un compromiso real contigo mismo. No permitas que las sombras transitorias nublen tu visión. ¡Enfócate!

CAPRICORNIO: Reconocer el valor de la introspección es en sí mismo, un acto de sabiduría. La vida te extiende una invitación para volver la mirada hacia tu interior y reconectar con la fuerza de tu esencia divina. Lejos de ser una semana de carencias, este periodo se ilumina con el florecimiento del amor propio, impulsado por un armonioso sextil con Venus. Es el momento estratégico para definir límites saludables y gestionar tu energía con prudencia, evitando entregar más de lo que tu equilibrio permite. Al fortalecer tus cimientos emocionales, permites que las bendiciones de Venus se materialicen. ¡Analiza!

ACUARIO: La presencia de Marte transitando por tu signo te inyecta un caudal extraordinario de vitalidad, impulsándote a avanzar esta semana con una velocidad sin precedentes en todos tus proyectos personales. No obstante, esta poderosa carga energética es tan intensa que podría manifestarse y producir insomnio, existe una inquietud interna difícil de procesar. Es vital que encuentres canales constructivos para drenar este exceso de fuerza, ya sea a través de la disciplina en el gimnasio o mediante la libertad de las actividades al aire libre. Recuerda que una mente como la tuya necesita un cuerpo en calma. ¡Equilibrio!

PISCIS: El ingreso del Sol en tu signo marca el inicio de un ciclo de renovación profunda y vibraciones elevadas. Bajo esta luz protectora, la divinidad te otorga un impulso sagrado para purificar tu energía y prepararte para un nuevo año de vida lleno de propósito. El día de tu retorno solar será el momento cumbre para sintonizar con tu esencia más pura y con la fuente creadora, permitiéndote recibir con gratitud la abundancia que el Universo ha reservado para ti. Que esta bendición guíe tus pasos y continúe despejando los senderos hacia la prosperidad y el crecimiento espiritual. Es tu momento para brillar desde el alma. ¡Feliz cumpleaños!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

