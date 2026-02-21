Señales que no debes ignorar: el infarto en las mujeres no se siente igual que en los hombres

Suscríbete a nuestros canales

El solo hecho de escuchar la palabra infarto resulta estresante y un motivo de preocupación, pues la mayoría de las personas lo asocian con muerte, y la verdad no está muy alejado de la realidad.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades cardiovasculares (EVC) son la principal causa de muerte a nivel mundial. “Se estima que 19,8 millones de personas mueren por ECV en 2022, lo que representa aproximadamente el 32% de todas las muertes mundiales. De estas muertes, el 85% se debieron a infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares.”

¿Quiénes están más propensos a sufrir un infarto?

Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares suelen ser episodios agudos a consecuencia de una obstrucción que impide que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. Esto es debido a factores como una dieta poco saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Además, la OMS apunta que otros determinantes de estas enfermedades son la pobreza, el estrés y los factores hereditarios.

En general, tanto mujeres como hombres comparten los mismos factores de riesgo cardiovascular, sin embargo, la web Cardio Alianza comparte que “En España, se estima que las enfermedades cardiovasculares afectan al 8,7% de la población. Por sexos, entre los hombres la frecuencia es la cardiopatía isquémica (12,1%) y entre las mujeres la insuficiencia cardíaca (10,4%). Podríamos decir que las enfermedades cardiovasculares afectan tanto a mujeres como a hombres, pero ellas mueren más porque aparecen más tarde, son más graves y tienen peor pronóstico”.

¡Atención!

A menudo, el infarto en las mujeres presenta síntomas distintos al dolor de pecho típico masculino, incluyendo fatiga extrema, falta de aire, dolor de espalda o mandíbula, y náuseas, lo que suele retrasar la búsqueda de ayuda, refiere la Inteligencia Artificial.

Además, señala que las mujeres pueden sufrir infartos sin dolor torácico intenso y suelen ser más propensas a presentarlos en reposo. “En las mujeres el patrón del dolor es mucho más difuso y no tan agudo e intenso como en los hombres. Es más, una buena parte de las mujeres que han sufrido infarto refieren no haber sufrido dolor absoluto”, comparte Sanitas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube