Dile adiós al cabello reseco y con frizz: esta es la mascarilla de huevo que hidrata desde la raíz hasta las puntas

La falta de hidratación es una de las causas más comunes por la cual aparece el frizz, debido a que la cutícula capilar se debilita, por ende, todo el cabello está propenso a ser afectado por factores externos, por ejemplo, el uso de las herramientas de calor tales como: plancha y secador.

En ese contexto, según la información reseñada por los especialistas de Garnier, lavar el cabello más de dos veces a la semana también puede generar daños en la raíz por la ausencia de grasa.

Sin embargo, en la actualidad hay una amplia gama de tratamientos casero para hidratar el cabello, combatir el frizz y mantener la hebra lisa. La mascarilla a base de huevo, aceite de oliva, miel, tres ingredientes que siempre están en la despensa y son ricos en vitaminas que necesita el cuero cabelludo.

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

2 huevos.

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de miel.

Preparación

Vierte los huevos y el aceite de oliva en un recipiente, mezcla los dos ingredientes hasta que se integren por completo. Agrega la miel y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren bien. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Cabe destacar, que la mascarilla debe ser aplicada mínimo una vez a la semana en el cabello sucio y dejar actuar el producto mínimo 10 minutos, posteriormente, debe retirarlo por completo.

En definitiva, la alimentación también es un factor que influye en el cabello, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta saludable, rica en vitaminas y minerales.

