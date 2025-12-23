Fórmula casera a base de limón para eliminar la grasa del cabello: así debes aplicarla para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales, la mala alimentación y la exposición al sol en exceso hacen que las glándulas sebáceas del cuero cabelludo produzcan exceso de sebo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos pueden irritar la cutícula capilar.

De acuerdo a la información publicada en el portal web Garnier, el cabello fino tiende a acumular más grasa, dado que, las glándulas sebáceas producen la grasa más rápido.

Por lo tanto, existen múltiples opciones de productos comerciales para combatir la grasa del cabello, pero también hay opciones caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el limón y el aceite de oliva.

Beneficios del limón para el cabello

Combate la caspa. Fortalece. Estimula el crecimiento.

Aportes del aceite de oliva para el cabello

Hidrata. Suaviza. Fortalece.

¿Cómo aplicar el aceite de oliva y el limón?

Lo más recomendable es que la persona mezcle ambos ingredientes y aplique el producto final con el cuero cabelludo sucio, debe dejar actuar la mezcla durante 25 minutos, posteriormente, debe retirarla con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona puede repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, si la persona desea lucir una melena radiante lo más idóneo es que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, sin necesidad de aplicar productos químicamente invasivos.

