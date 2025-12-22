Así debes aplicar el agua de romero en el cabello para combatir la caspa fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

El champú seco genera la aparición de caspa, puesto que, si la persona lo utiliza constantemente y luego de haber lavado el cabello se expone al sol la hebra capilar se debilita, de acuerdo a la información publicada en el portal web La roche posay.

Asimismo, la resequedad del cuero cabelludo es una de las causas más comunes por las cuales aparece la caspa, ya que, la cutícula capilar se irrita, por ende, los folículos pilosos no cumplen su función, lo cual debilita la raíz.

Por lo tanto, existen múltiples opciones de tratamientos comerciales para combatir la caspa, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el romero.

Según la información reseñada por Semana, el romero contiene propiedades antisépticas, astringentes y antifúngica que elimina la caspa rápidamente.

¿Cómo debes aplicar el romero en el cabello?

Lo más recomendable es que la persona hierva 10 hojas de romero y después de realizar ese proceso deje enfriar dicho líquido, luego debe aplicarlo en el cabello desde la raíz hasta las puntas, dejarlo actuar durante 15 minutos para posteriormente, retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona puede repetir el proceso una vez a la semana o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En conclusión, si la persona desea evitar la aparición de caspas en el cabello debe mantener una higiene adecuada del mismo, por ello, debe utilizar productos acordes al tipo de cabello que tenga y evitar la aplicación de tratamientos capilares químicamente invasivos.

