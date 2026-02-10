Carta astral de Lady Gaga: Es posible que duplique su capital actual con oportunidades e inversiones en bienes raíces

Suscríbete a nuestros canales

Lady Gaga nació en Nueva York, Estados Unidos el 28 de marzo de 1986, a las 09:53 am, es del signo Aries con ascendente en Géminis y Luna en Escorpio. Cantante, compositora, músico, productora, actriz, bailarina y modelo. Es una de las artistas más completas de los últimos tiempos con una carrera impresionante de impacto generacional. Hasta ahora ha grabado 8 discos y 3 bandas sonoras, también ha sido galardonada con 17 Grammy, 3 American Music Awards, 9 Billboard Music Awards, 22 MTV Video Music Awards, 12 MTV Europa Video Music Awards, 2 Golden Globe Awards, mujer del año Billboard 2015, 14 Récords Guinness, y es miembro del Salón de la Fama de Compositores.

Futuro: Estará concentrada en sus actividades profesionales y le dedicará tiempo a la familia después del 2029. Para el 2031 realizará enormes inversiones para consolidar su dinero y garantizar sus años dorados. Es muy posible que labore en la industria musical hasta sus últimos días por ser una adicta al trabajo.

Salud: Debe cuidar su esqueleto y evitar caídas que generen torceduras o fracturas que en el futuro generen complicaciones de movilidad. Sus dientes son otra debilidad que requiere cuidados extremos para evitar situaciones difíciles.

Amor: Es una mujer muy apasionada y ardiente, la sexualidad siempre está a flor de piel y es muy demandante con una frecuencia muy alta en sus encuentros íntimos. Posee en estos momentos una pareja estable que le permite soñar con una familia. No está apurada en contraer matrimonio.

Dinero: A partir del año 2026 se abre un ciclo de gran prosperidad que termina en el 2029. Pudiera realizar una gran gira que traerá excelentes beneficios financieros. Es posible que duplique su capital actual con oportunidades e inversiones en bienes raíces desde el 2031 en adelante.

Familia: Tener hijos será un poco complicado biológicamente, pero tiene el dinero para lograrlo si se lo propone durante los años 2029-30. Será su última oportunidad y debería tomarla con seguridad para el beneficio de toda la familia que espera con ansia a la heredera.

Emociones: Vive con intensidad el día a día y le cuesta mantener la armonía. Su alto ritmo de trabajo no le beneficia y deberá buscar ayuda para bajar el gran cumulo de compromisos de la agenda. Seguramente encontrará la manera de comprender que el dinero y el público debe esperar para mantener el equilibrio.

