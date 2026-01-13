Carta astral de Beto Montenegro de la agrupación Rawayana: Se convertirá en la imagen latina de la música caribeña

Suscríbete a nuestros canales

Beto Montenegro. Nació en Caracas, Venezuela el 21 de enero de 1989, a las 04:40 am, es del signo Acuario con ascendente en Sagitario y Luna en Cáncer. Cantante, compositor, músico y productor. Líder fundador de la agrupación Rawayana que fusiona ritmos urbanos caribeños con un toque de reggae rematico. Ganadores de un Grammy 2025 al "Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa". Posee gran popularidad y está en asenso como uno de los grandes exponentes de la música latina. Su fama explotó en 2010 al participar en el festival de nuevas bandas y sorprender son su sonido original. Actualmente tiene una relación sentimental con la cantante Elena Rose, causando furor en la farándula por su química espontánea.

Futuro: Estará trabajando de manera constante y se convertirá en la imagen latina de la música caribeña. En el 2030 – 31 se encontrará en su máximo nivel artístico y deberá administrar muy bien su capital financiero para evitar bajar de nivel socio económico.

Salud: Está en excelentes condiciones físicas y solo deberá cuidarse del exceso de trabajo que puede producirle estrés, alterando el sistema nervioso y ocasionándole ciertas dificultades para alcanzar la paz interior y el descanso requerido para una recuperación efectiva.

Amor: Esta nueva relación con Eelena Rose, pudiera prolongarse por seis años sin tener ninguna crisis y durante el 2026 van a intentar vivir juntos para probar cómo podrían permanecer juntos de ahora en adelante.

Dinero: Su economía se desarrolla a muy buen ritmo por diez años. Después de allí, deberá invertir su dinero en la industria de la música, bien sea con un nuevo sello disquero o un excelente estudio de grabación para apoyar a nuevos talentos.

Familia: Le tiene miedo al compromiso nupcial y lo retardará lo más que se pueda, pero dentro de seis años, tendrá una buena oportunidad para dar el sí en el altar y formar una familia. Veremos si puede vencer sus miedos y avanzar.

Emociones: Es una persona muy noble y de buenos sentimientos. Le gusta trabajar en equipo y es muy independiente. Criado en caracas con grandes retos y movimientos rápidos. Requiere de muchos cuidados con un niño para nivelar la falta de afecto durante su infancia y adolescencia.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube