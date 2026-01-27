Carta astral de J Balvin: Invertirá de manera segura en negocios tangibles

Suscríbete a nuestros canales

J Balvin nació en Medellín, Colombia el 7 de mayo de 1985, a las 03:15 am, es del signo Tauro con ascendente en Aries y Luna en Sagitario. Cantante, compositor, músico y productor. Es uno de los mejores exponentes de la música urbana de Colombia. Ha alcanzado un éxito espectacular alrededor del mundo. Ha grabado 7 discos, ganador de 5 Grammy, 2 Billboard Music Awards, 8 Billboard Latín Music Awards, 18 Premio Lo Nuestro, 10 Premios Juventud, 1 American Music Awards, 5 Premios Latín American Music, 2 MTV Music Awards, 2 MTV Europa Music Awards, Gaviota de Oro y de Plata, posee dos récord Guinness. Cientos de discos de oro, platino y diamante por sus ventas. Padre de 1 hijo.

Futuro: Está saliendo de diversos compromisos y ahora se sentirá más libre para entrar en acción y regresar con fuerza a través de nuevo material musical. No tendrá un éxito gigantesco, pero se mantendrá en el mercado y avanzará en el tiempo con un impacto en las generaciones que se levantan.

Salud: Durante los próximos años 2028-29 se presentará una crisis de salud considerable, afectando el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Puedo afirmar que superará esa situación, pero estará muy complicado para el 2043.



Amor: En los próximos dos años tendrá desafíos a nivel de la pareja para mantener el equilibrio y seguir avanzando por el bien de la familia. Las tentaciones y aventuras estarán presente en todos lados y la ética moral requiere de una fuerza de voluntad enorme para continuar de manera estable.

Dinero: El flujo de dinero bajará en los próximos años, aun así, no tendrá problemas económicos. Sabe administrar muy bien su dinero y trata de no gastar más de la cuenta. Su máximo interés es invertir y lo hará de manera segura con negocios tangibles.



Familia: Existen muchas posibilidades de agrandar la familia y volver a ser padre durante los años 2026-27. Lo están pensando y discutiendo en pareja. Diría que la respuesta será la correcta para cerrar de manera ese tema de los hijos y quedar solo con dos herederos.



Emociones: Está cada día más preocupado por su equilibrio y busca la paz interior de manera más estable a través de su pareja y familiares cercanos. Estará viajando menos y trabajando más para asegurar el futuro y lograr una libertad real del sistema.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

