Evita el encrespamiento en días lluviosos: afamada estilista confiesas sus secretos

Suscríbete a nuestros canales

Mantener una imagen impecable cuando el cielo se cae a pedazos parece una misión imposible para la mayoría. La humedad no solo afecta el ánimo, sino que se convierte en el principal enemigo de cualquier peinado, transformando una melena sedosa en una batalla contra el volumen descontrolado.

Aunque muchos culpan exclusivamente al agua, la verdadera razón de este desastre capilar podría estar en los hábitos que repetimos cada mañana frente al espejo.

Guía práctica para domar tu melena

Cuando el pronóstico anuncia lluvias, el primer impulso es lavar el cabello con más ganas, pero los expertos aseguran que este es el error número uno. Al lavar el pelo a diario, eliminamos sus aceites naturales, dejando la fibra expuesta y lista para absorber toda la humedad del ambiente. La clave está en espaciar los lavados y apoyarse en el champú en seco para mantener la frescura sin abrir la cutícula.

La hidratación es tu mejor escudo. Utilizar mascarillas con ingredientes como aceite de argán o manteca de karité una vez por semana ayuda a "rellenar" el cabello para que no busque humedad afuera.

Al salir de la ducha, olvida frotar la cabeza con fuerza; lo ideal es usar toallas de microfibra y presionar con suavidad. Si usas secador, hazlo siempre con aire templado y termina con un chorro de aire frío para sellar el brillo.

Foto: Freepik

Peinados inteligentes contra el frizz

En días grises, es mejor rendirse ante lo natural. Intentar un alisado perfecto es una batalla perdida; en su lugar, las ondas naturales o las trenzas son opciones ganadoras porque disimulan cualquier pelito rebelde. Los recogidos bajos y pulidos también son grandes aliados para mantener el control total del volumen.

Trucos extras para el día a día

Al dormir: cambia tu funda de algodón por una de seda o satén para evitar el roce que genera electricidad estática.

cambia tu funda de algodón por una de seda o satén para evitar el roce que genera electricidad estática. Accesorios: si usas gorros, busca que sean holgados. Los pañuelos de seda son una alternativa elegante que protege sin aplastar la raíz.

si usas gorros, busca que sean holgados. Los pañuelos de seda son una alternativa elegante que protege sin aplastar la raíz. Herramientas: cambia los cepillos metálicos por peines de púas anchas para evitar el encrespamiento por fricción.

Siguiendo estos pasos, la lluvia dejará de ser una amenaza para tu estilo, permitiéndote lucir un cabello disciplinado y saludable sin importar lo que diga el clima.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube