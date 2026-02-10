Universidad de California relaciona las hormonas femeninas con recuerdos traumáticos: así afecta tu memoria

Suscríbete a nuestros canales

En el complejo mundo de la salud biológica, pequeños cambios internos pueden transformar por completo la manera en que percibimos y recordamos nuestro entorno.

La ciencia ha dedicado años a entender por qué hombres y mujeres procesan las vivencias de formas distintas, especialmente aquellas que implican una carga emocional fuerte.

Investigaciones recientes han comenzado a arrojar luz sobre cómo los mensajeros químicos de nuestro cuerpo no solo regulan funciones físicas, sino que también actúan como directores de orquesta de nuestra memoria, determinando qué momentos se graban a fuego y cuáles se desvanecen con el tiempo.

Foto: Freepik

¿Cómo las hormonas femeninas influyen en la creación de recuerdos traumáticos?

Un reciente estudio liderado por la Universidad de California, Irvine, ha revelado una conexión directa entre los niveles elevados de estrógeno y la vulnerabilidad de las mujeres ante el estrés.

Según la investigación, estas hormonas, que fluctúan naturalmente durante el ciclo femenino, tienen el poder de modificar la plasticidad del cerebro, específicamente en el hipocampo. Si bien esto facilita el aprendizaje en condiciones normales, se convierte en un arma de doble filo cuando ocurre un evento traumático.

La doctora Tallie Z. Baram, encargada del estudio, explicó que cuando el estrógeno está en su punto más alto, el cerebro se vuelve extremadamente sensible. En este estado, una experiencia negativa puede quedar "marcada" con mucha más fuerza, lo que explica por qué las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de desarrollar trastornos de estrés postraumático en comparación con los hombres. La investigación utilizó modelos para observar que, durante los picos hormonales, la huella del miedo es más profunda y difícil de borrar.

Un hallazgo fundamental es que esta predisposición no depende tanto de la gravedad del suceso, sino del contexto biológico del momento. Tras la ovulación, cuando el nivel de estrógeno cae, el cerebro recupera una mayor estabilidad emocional, reduciendo la fijación de memorias dolorosas.

Además, el equipo científico identificó receptores específicos en el cerebro que responden a estas hormonas. Al bloquear ciertos receptores durante las pruebas, lograron prevenir las alteraciones de memoria, lo que abre una esperanza para futuros tratamientos personalizados.

Este avance es vital para diseñar estrategias de prevención y salud mental que respeten los ritmos biológicos individuales, permitiendo que la medicina deje de ser genérica y se adapte a las necesidades reales de cada mujer.

