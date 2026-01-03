¡Dile adiós al cabello opaco!: Tratamiento casero con solo cuatro ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Si estás cansada de que tu cabello luzca opaco y sin vida, no es necesario invertir altas sumas de dinero, los tratamientos caseros son una excelente opción, no solo por lo económico que puede resultar conseguir los ingredientes, sino porque son menos dañinos al no ser procesados ni utilizar químicos.

¿Cómo tratar el cabello opaco y transformarlo?

Según los expertos, la clave está en enfocarse en la hidratación profunda con mascarillas nutritivas y aceites naturales, además, usar champús suaves sin sulfatos, así como también, reducir el uso de herramientas de calor, terminar el lavado con agua fría para sellar la cutícula y devolverle el brillo y suavidad.

Por otra parte, es esencial complementar estos cuidados con una dieta rica en vitaminas y omega 3, refiere la Inteligencia Artificial.

Manos a la obra

Una vez implementes los cambios necesarios y comiences a usar mascarillas apropiadas, tu cabello dejará de lucir opaco y lo mejor de todo, es que estará más sano, permitiendo un crecimiento más rápido y fortalecido.

En tal sentido, prueba con este tratamiento casero, para el que necesitas: dos cucharadas de café molido, dos cucharadas de azúcar, acondicionador (el que usas de manera habitual), y un vaso de agua fría.

Cuando tengas todo a mano debes proceder a mezclar en un recipiente todos los ingredientes, remover bien hasta obtener una mezcla uniforme y aplicar en el cabello húmedo, masajeando el cuero cabelludo. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos y enjuagar con abundante agua fría. Esta mascarilla exfolia el cuero cabelludo, estimula el crecimiento y aporta brillo. Cabe acotar que, no es un tratamiento milagroso, debes ser constante en su aplicación para que puedas conseguir el efecto deseado.

