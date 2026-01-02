¿Cuándo cortar el cabello en el mes de enero?: Conoce los días propicios según lo que deseas lograr

Suscríbete a nuestros canales

Cortar el cabello es esencial para que el pelo luzca sano y fuerte, y lograr el look de tus sueños. Es decir, la recomendación de los expertos es que cada tres meses se realice un corte de puntas porque con ello acaba con las puntas abiertas, pero también fortalece y evita la caída.

Por otra parte, cuando se realiza en la fase de la luna correcta, no solo puede darle fuerza a la melena, sino que, además, puede lograr un crecimiento oportuno.

¿Cuándo cortar el cabello?

Es esencial evitar cortar el pelo en Luna nueva y los eclipses, pues las creencias astrológicas apuntan que esta Luna se asocia con baja energía, debilidad y crecimiento lento; mientras que los eclipses pueden eclipsar el resultado deseado haciendo que el corte se vea mal y termines arrepintiéndote, refiere la Inteligencia Artificial.

Por otra parte, en Vogue publican que la energía de la Luna en Aries impulsa la valentía y los nuevos comienzos, por lo que si buscas un corte de pelo fortalecedor esta es la fase apropiada, pero si buscas un corte duradero, aprovecha la Luna en Tauro, pues la consistencia es una característica de este signo.

Si buscas renovar la imagen, asegúrate de cortar el cabello en la Luna en Géminis, pues es cambiante y creativa; por su parte la Luna en Cáncer promueve el cuidado y la nutrición, por lo que se debe evitar cortar el pelo drásticamente, pero se recomienda para realizarse tratamientos de nutrición e hidratación profunda. Cuando la Luna transita por Leo potencia el volumen, en Virgo es ideal para retoque de puntas, en Libra favorece los cambios de imagen, en Escorpio y Sagitario se recomienda no hacer cortes drásticos sino realizar tratamientos de regeneración capilar.

La Luna en Capricornio favorece el crecimiento, en Acuario es ideal para cambios de imagen, y en Piscis, se deben evitar los cortes y optar por tratamientos de hidratación profunda.

¿Qué día de enero debe cortar el pelo?

Según el calendario lunar de 2026, el 3 de enero es Luna llena, el 10 de enero Cuarto menguante, 18 de enero Luna nueva y el 26 Cuarto creciente. Pero, qué días con exactitud favorece el corte. Desde el Clarín comparten que, si deseas que el cabello crezca más sano y fuerte, córtalo los días 8, 9, 10 y 11. En caso de buscar un crecimiento más rápido, opta por cortarlo entre el 21 y el 25 de enero.

