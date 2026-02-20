Salud

¿Dolor de cabeza constante? Alívialo sin medicamentos y con esta infusión natural rica en propiedades antinflamatorias

El consumo de bebidas alcohólicas en exceso, el insomnio y la mala alimentación también altera el funcionamiento del sistema cerebral

Por Kristy Vásquez
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 07:50 pm
¿Dolor de cabeza constante? Alívialo sin medicamentos y con esta infusión natural rica en propiedades antinflamatorias
Foto cortesía de: freepik

El consumo de bebidas alcohólicas en exceso, el insomnio y la mala alimentación también altera el funcionamiento del sistema cerebral, de acuerdo a la información reseñada por los especialistas de la Clínica Mayo.

Asimismo, el estrés es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el dolor de cabeza, ya que, el sistema nervioso y cerebral se altera, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial para el organismo en general.

La infusión de manzanilla la cual contiene propiedades antinflamatorias evita el dolor de cabeza, al tiempo que relajan todos los sistemas del organismo, según la información divulgada por Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir la infusión?

Se sugiere que la persona ingiera dos tazas de té de manzanilla en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema nervioso o cerebral.

Asimismo, es propicio acotar que si el dolor de cabeza es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor de cabeza la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería acudir a un cheque médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección  Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de  WhatsApp Telegram  y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Viernes 20 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América