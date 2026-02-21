Horóscopo del 21 de febrero: Todo se siente muy acelerado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Excelente día, lleno de mucha energía positiva a través del planeta Marte que te ayuda con un sextil positivo. Ahora se tiene la valentía de hacer lo que antes era imposible. La vida te muestra la oportunidad de lograr grandes avances y solo debes creer un poco más en ti. Pon en marcha tus planes y acelera tu proceso para que logres tus metas de manera más rápida. Ya no tienes obstáculos.

TAURO: Todo se siente muy acelerado. Estás bajo las influencias positiva de un sextil con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

GÉMINIS: Un poderoso sextil con Quirón se presenta en tu vida para que reflexiones profundamente sobre tus emociones. Aprovecha esta influencia para corregir aquello que necesites y mejorar tu existencia. Este es el momento ideal para seguir adelante con determinación y avanzar con fuerza. Usa tus errores como una guía para convertirte en una mejor persona cada día, porque Quirón siempre te ayuda a sanar el pasado e identificar las grandes lecciones que te ha dejado.

CÁNCER: Estás viviendo grandes momentos, bendecidos por Dios a través de un sextil positivo con la Luna. Tu ser interno se está equilibrando y te está otorgando más paz interior. Lo estás logrando de manera excelente. Tu ser cada día está más libre, caminando en el sendero de la luz, para buscar su evolución de manera magistral. La vida siempre da la gloria a quien trabaja y se hace merecedor de la gran victoria en los planos superiores.

LEO: No puedes bajar el ritmo de avance que tienes en estos momentos. Debes continuar a buen ritmo y aprovecha que el planeta Saturno te está ayudando con un trígono positivo para estar bien encaminado y con buena estabilidad. No pierdas estos meses ni te distraigas en tu camino. Mantén el enfoque para que puedas tener grandes resultados y así logres la victoria.

VIRGO: No estás seguro de lo que haces. Primera vez en tu vida que sientes tanta inseguridad en las acciones que debes ejecutar. Ya el Universo te está obligando a realizar la toma de decisión correcta. Todos están esperándote para ver qué haces y si pasas la prueba de manera positiva. Evalúa muy bien los pasos que debes tomar y busca como resolver. Toda esta sensación es causada por una oposición al Nodo Norte.

LIBRA: Mantente alerta a tu entorno, la energía de Saturno en oposición pide orden y consciencia plena en cada paso. Aprovecha este ciclo para conectar con la introspección y fortalecer tu resiliencia interna mientras el tránsito se disipa. Recuerda que la verdadera protección nace de tu capacidad para escuchar las señales de tu cuerpo y actuar con sabiduría. La calma será el escudo que te mantendrá a salvo frente a cualquier adversidad.

ESCORPIO: Te felicitamos por estar hoy con gran alegría y buen ánimo. El planeta Júpiter te bendice y te da sus mejores energías con un trígono positivo. Estás bien emocionalmente y con un excelente estado de optimismo. Es cuestión de tiempo en que vuelvas a tener un éxito sostenido con fuerza que permanezca durante toda tu vida. Si deseas llegar a la cima, debes mantener el enfoque y así lograr permanecer en la gloria.

SAGITARIO: Dios está de tu lado. ¿Quién contra ti? Nadie podrá jamás vencerte. Estás bendecido por el señor Todopoderoso y después de mucho tiempo estás protegido de todo mal visible como invisible. Tienes un trígono con el planeta Neptuno que te hace un ser único, que podrá vencer todos los obstáculos y siempre tendrá la gloria. No busques venganza y deja atrás a esas personas que te hicieron mal.

CAPRICORNIO: Urano le da la bienvenida en tu vida a los cambios y a las transformaciones a través de un trígono positivo. El Universo quiere que sigas adelante y se produzcan una evolución importante para que continúes acercándote a un estado de mayor tranquilidad y calidad de vida. Es el momento, debes ser flexible para facilitar los procesos que vivirás y poder tener mejores resultados y definir tu futuro.

ACUARIO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

PISCIS: ¡Feliz cumpleaños! El Sol acaba de entrar en tu signo astrológico y vivirás un mes lleno de buena vibra. Dios te bendice y te da un gran impulso para renovar todas tus energías y volver a la carga durante un año completo. El día de tu cumpleaños debes conectarte con tu esencia y Dios, para recoger la mayor cantidad de bendiciones por parte del Universo. Dios te bendiga y te siga abriendo los caminos de prosperidad y abundancia.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin