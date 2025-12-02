Reflujo nocturno en insomnes: experto en sueño devela otros trastornos que pueden tener quienes lo padecen

Suscríbete a nuestros canales

Dormir bien es clave para la salud física y mental. A veces, cuando no logramos conciliar un sueño reparador, solemos pensar que el problema está solo en el estrés, en la rutina diaria o en la falta de descanso. Sin embargo, la realidad puede ser más compleja.

Existen factores menos evidentes que afectan la calidad del sueño, como nuestra digestión, emociones o ambiente. Recientemente, el especialista en descanso Marcello Soi advirtió que uno de estos factores olvidados (el reflujo durante la noche) puede ser culpable de pesadillas más graves como la apnea del sueño u otros trastornos del sueño.

Foto: Freepik

Reflujo nocturno: problema que puede esconder algo más

Marcello Soi, reputado experto en sueño, insiste en que para entender el insomnio no basta con ver cuánto duermes: es necesario evaluar todos los aspectos, como biológicos, emocionales y del entorno, ya que cada persona es distinta. El experto subraya que lo que muchos consideran problemas puntuales (estrés, malas costumbres o nervios) pueden ocultar dolencias más profundas.

Según Soi, entre las causas menos tratadas del mal descanso figura el reflujo gastroesofágico durante la noche. Cuando el contenido del estómago asciende por el esófago y alcanza la garganta, puede provocar molestias digestivas, pero también perturbar el sueño sin que la persona sea consciente. Dormir con este malestar puede generar despertares frecuentes o respirar mal, algo que en algunos casos degenera en apnea del sueño.

La apnea del sueño no es solo roncar: se trata de pausas repetidas e involuntarias en la respiración, que hacen que el cerebro reciba menos oxígeno. Según Soi, si estos episodios superan cierto umbral, dejan de ser normales y requieren atención médica.

Para abordar estos problemas, el especialista recomienda un enfoque integral: no basta con tratar el síntoma, sino que hay que revisar hábitos alimenticios, digestivos, estado emocional, estilo de vida y, si es necesario, combinar apoyo nutricional con ayuda psicológica o psiquiátrica. Solo así es posible mejorar tanto el descanso como la salud general.

