Agua de romero: esta es la receta milagrosa con que podrás cuidar y fortalecer tu melena en casa

Suscríbete a nuestros canales

En otoño, muchas personas notan que su cabello se cae más de lo habitual: al lavarlo, al cepillarlo o al simplemente pasar la mano por la melena, aparecen más pelos que de costumbre. Este fenómeno puede deberse a que los folículos capilares entran en una fase de reposo, lo que incrementa la cantidad de cabello que se desprende.

Factores como el estrés, cambios estacionales o la genética pueden agravar la caída, generando preocupación. Frente a esto, surgen numerosas opciones para frenar la pérdida capilar, entre ellas, remedios naturales como el agua de romero, cada vez más popular por su supuesta capacidad para fortalecer el pelo y promover su crecimiento.

Foto: Freepik

Agua de romero

Esta agua consiste en una infusión de hojas de romero en agua, más ligera y fácil de aplicar que un aceite esencial. Se ha convertido en un remedio casero habitual para fortalecer el cabello.

Sus beneficios se atribuyen a varias propiedades naturales del romero. Por un lado, sus componentes estimulan la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece que los folículos reciban los nutrientes necesarios para crecer cabello nuevo y fortalecer el existente. También posee acción antioxidante y antiinflamatoria, que ayuda a proteger los folículos y evitar su debilitamiento.

Además, puede mejorar la textura del pelo, aportándole suavidad, brillo y reduciendo el encrespamiento. Otro efecto positivo es la regulación de la producción de grasa en el cuero cabelludo: sus propiedades astringentes pueden ayudar a controlar el exceso de sebo, lo que favorece un cuero cabelludo más equilibrado. Finalmente, para quienes tienen el cuero cabelludo sensible, el agua de romero puede ser calmante, aliviando irritaciones y molestias.

Foto: Freepik

Preparación y uso

Para hacerla en casa de forma sencilla, basta con hervir unas ramas de romero en agua, dejarlo reposar unos minutos, colar la infusión y dejarla enfriar. Una vez lista, puede envasarse en un recipiente con atomizador y conservarse en la nevera hasta una semana.

Hay varias posibilidades de uso: pulverizarla sobre el cuero cabelludo limpio (seco o húmedo), usarla al final del lavado del pelo dejándola actuar unos minutos antes de aclarar, o emplearla como tónico nocturno con un suave masaje.

No obstante, aunque muchos encuentran beneficios al usar esta infusión, es recomendable probarla primero en una pequeña zona del cuero cabelludo para descartar reacciones adversas, ya que la tolerancia puede variar de una persona a otra.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube