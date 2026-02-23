Tasa de subasta de divisas electrónicas en el Banco de Venezuela alcanza nuevo monto: 23 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Este 23 de febrero, las entidades financieras públicas y privadas designadas, realizaron otra jornada de subastas y venta de divisas electrónicas a través de sus plataformas digitales.

A través de las redes sociales, clientes del Banco Venezuela se mostraron sorprendidos por el incremento de la tasa de subasta en esta entidad financiera, la cual estuvo fijada hoy en Bs. 515 (sin comisiones). Al cierre de la jornada del pasado viernes, la misma rondaba los Bs 440.

"Una locura ¿qué les pasa? ¿Cómo va a estar el propio banco vendiendo a tasa mas alta que el Euro?", expresó un usuario en redes.

Usuarios subieron captures de pantalla para mostrar la tasa para la subasta de divisas electrónicas en el BDV. En los últimos días, los clientes del Banco de Venezuela también han elevado sus quejas debido a las constantes fallas de las tarjetas internacionales que, aseguran no están siendo aceptadas en varias plataformas, por lo que se ven imposibilitados de usar los dólares que ya han adquirido.

Clientes detallan que las transacciones son rechazadas, mientras que no han recibido respuesta oficial de la entidad.

Otros bancos públicos también suben sus tasas de subasta

En el caso del Banco del Tesoro, otra entidad bancaria del Gobierno, la subasta de divisas permitida para este lunes oscila entre los 520 y 580 bolívares.

A pesar del precio de venta en la banca, el Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene su tasa oficial de referencia en 405,35 bolívares. Esta disparidad genera una brecha cambiaria del 27%.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube