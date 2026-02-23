Inicia la Consulta Nacional para la Calidad Académica: evaluarán siete ejes temáticos

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes inició la Consulta Nacional para la Calidad Académica, con la cual buscan la participación inclusiva en la transformación y adecuación curricular en el país, así lo informó el Ministerio de Educación Universitaria.

Este proceso involucra a la Comunidad Universitaria y a los sectores productivos del país, "con el objetivo de garantizar una formación profesional de alta calidad y relevante para el desarrollo de Venezuela Productiva", como destaca la cartelera.

La consulta se desplegará a nivel nacional, abarcando a más de 1.7 millones de estudiantes. Explorarán siete ejes temáticos fundamentales que son cruciales para la mejora de la educación en el país.

El acto de lanzamiento de esta consulta se lleva a cabo en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño en Caracas.

