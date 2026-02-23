¿Seguridad o alarma?: Iglesias de EEUU podrán usar voluntarios armados para este fin

Suscríbete a nuestros canales

La Legislatura de Florida avanza en una propuesta que permitiría a las instituciones religiosas, incluyendo iglesias, sinagogas y mezquitas, contar con personal de seguridad voluntario y armado.

El proyecto, aprobado por unanimidad en el Senado estatal la semana pasada, surge como una respuesta al incremento en los costos de seguridad privada y a la preocupación por incidentes de violencia con armas de fuego en recintos de fe.

De convertirse en ley, estos voluntarios estarían exentos de cumplir con los requisitos de licencia estatal que actualmente se exigen a los guardias profesionales.

Reducción de costos y tiempos de respuesta

El principal argumento de los defensores de la medida es el alivio financiero para las congregaciones pequeñas que no pueden costear servicios de vigilancia privada. Según datos de la comunidad religiosa, la contratación de seguridad profesional puede representar un gasto de hasta mil dólares por evento.

Además, expertos en seguridad señalan que la presencia de personas armadas dentro de la congregación reduce el tiempo de respuesta ante un posible atacante, evitando la espera de varios minutos por la llegada de las patrullas policiales.

El proyecto de ley ahora se encamina a la Cámara de Representantes de Florida para su votación final. Si la propuesta recibe el visto bueno de los legisladores y la firma del gobernador Ron DeSantis, los cambios entrarían en vigor a partir de julio de 2026.

La medida ha captado la atención de líderes religiosos que consideran necesario tener protocolos de autodefensa más accesibles.

