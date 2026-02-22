Narcoterror en México: bloqueos y ataques tras caída del líder del Cártel de Jalisco

Suscríbete a nuestros canales

Tras confirmarse la caída del máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violencia se desbordó en el occidente de México. Células delictivas han iniciado una serie de represalias que mantienen bajo asedio las principales carreteras, utilizando vehículos incendiados y barricadas para paralizar el tránsito y amedrentar a la población.



Jalisco y Michoacán en alerta roja

Los reportes de las últimas horas indican que los incidentes más graves se concentran en las zonas rurales y los accesos a las grandes ciudades. La estrategia del cártel ha seguido un patrón de terror:



Bloqueos con fuego: grupos armados han interceptado camiones de carga y autobuses, obligando a los pasajeros a bajar para luego incendiar las unidades y atravesarlas en las vías.

Ataques a patrullas: se han reportado emboscadas esporádicas contra convoyes de la Guardia Nacional que intentan despejar las carreteras.

Pánico ciudadano: muchos comercios en municipios clave de Jalisco han cerrado sus puertas ante el rumor de posibles incursiones armadas en centros urbanos.

Puntos críticos de conflicto

Las autoridades han identificado al menos siete puntos de bloqueo total en las autopistas que conectan a Guadalajara con Colima y Michoacán. El despliegue militar se ha intensificado con el apoyo de helicópteros artillados para intentar recuperar el control de las vías y permitir el paso de los servicios de emergencia.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno mexicano ha solicitado a la ciudadanía permanecer en sus hogares y evitar viajes innecesarios por carretera. "Estamos ante una reacción violenta previsible ante un golpe contundente a la estructura criminal, pero el Estado no retrocederá", informó un vocero de seguridad federal.

