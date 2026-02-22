El IRS moderniza sus servicios: así podrás gestionar planes de pago en esta temporada de impuestos

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por hacer más ágil la atención al contribuyente y reducir los tiempos de espera, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado que los ciudadanos ahora pueden solicitar, modificar y gestionar sus planes de pago de impuestos de forma completamente digital.

Con esta medida, ya no es necesario hacer largas llamadas telefónicas o visitar una oficina de asistencia en persona.

Gracias a la mejora en sus herramientas de autoservicio, la mayoría de los contribuyentes que tienen deudas fiscales federales pueden resolver su situación financiera desde la comodidad de su computadora o dispositivo móvil.

Solicitud en línea: respuesta inmediata y menores costos en planes de pago del IRS

La herramienta clave para este trámite es la Solicitud en Línea para un Plan de Pagos (OPA).

El IRS subraya que este proceso es mucho más ágil que los métodos tradicionales.

Al completar la solicitud en línea, el sistema proporciona una notificación instantánea sobre la aprobación del plan.

Además de la rapidez, el IRS fomenta el uso de la plataforma digital al ofrecer tarifas de configuración más bajas.

Por ejemplo, para acuerdos a largo plazo, el costo de establecimiento es notablemente menor si se realiza en línea y se conecta a un sistema de débito directo, en comparación con las solicitudes hechas por teléfono, correo o en persona.

¿Quiénes pueden acceder al trámite digital del IRS?

El IRS ha definido ciertos criterios para que los contribuyentes puedan aprovechar estas herramientas automáticas sin necesidad de la intervención de un agente:

Individuos: Tienen la opción de solicitar un plan de pagos a corto plazo (hasta 180 días) si deben menos de $100.000 en impuestos, multas e intereses combinados. Para los planes a largo plazo (acuerdos a plazos), el límite es de $50-000.

Tienen la opción de solicitar un plan de pagos a corto plazo (hasta 180 días) si deben menos de $100.000 en impuestos, multas e intereses combinados. Para los planes a largo plazo (acuerdos a plazos), el límite es de $50-000. Empresas: Aquellas que deben $25.000 o menos en impuestos de nómina del año actual o anterior pueden solicitar un plan a plazos en línea.

Control total desde la "Cuenta Individual en Línea" para planes de pago del IRS

Además de la solicitud inicial, los contribuyentes que ya tienen un plan activo pueden usar su Cuenta Individual en Línea para hacer ajustes sin necesidad de hablar con un representante. A través de este portal, pueden:

Cambiar la fecha de pago mensual.

Modificar el monto de las cuotas.

Actualizar la información bancaria para los débitos automáticos.

Ver el historial de pagos y el saldo pendiente actualizado.

"El objetivo es que el contribuyente tenga el control de su cuenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin las limitaciones de los horarios de oficina", comentó la agencia en un comunicado reciente.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube