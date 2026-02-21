México

Final trágico: tras intensa búsqueda hallan cadáveres de matrimonio desaparecido en Puebla

Los cuerpos fueron localizados por pobladores en un paraje de difícil acceso

Por Yudeima Sotillo
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 12:56 pm

El hallazgo de dos cuerpos en una zona rural del estado de Puebla ha conmocionado a la opinión pública mexicana. Las autoridades confirmaron este sábado que los restos pertenecen a un matrimonio que había sido reportado como desaparecido a principios de esta semana, activando una intensa búsqueda por parte de familiares y cuerpos de seguridad.

Cronología del hallazgo

Los cuerpos fueron localizados por pobladores en un paraje de difícil acceso. Tras el aviso a los servicios de emergencia, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento y comenzar las investigaciones pertinentes.

Aunque las identidades no han sido reveladas oficialmente a la espera de los protocolos forenses completos, fuentes cercanas al caso confirmaron que las características físicas y las vestimentas coinciden con la pareja buscada desde hace días.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades mantienen varias líneas de investigación abiertas.  No se descarta el robo o el secuestro, aunque los detalles sobre el estado en que fueron encontrados los cuerpos se mantienen bajo reserva judicial.

Los exámenes forenses determinarán si hubo violencia directa o si existen indicios de ejecución.

Ola de violencia

Este suceso se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la región, donde los reportes de desapariciones han registrado un repunte en los últimos meses. Familiares de las víctimas han exigido justicia y celeridad en la captura de los responsables, mientras que organizaciones civiles piden reforzar la vigilancia en las rutas estatales.

