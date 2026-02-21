Final trágico: tras intensa búsqueda hallan cadáveres de matrimonio desaparecido en Puebla

Suscríbete a nuestros canales

El hallazgo de dos cuerpos en una zona rural del estado de Puebla ha conmocionado a la opinión pública mexicana. Las autoridades confirmaron este sábado que los restos pertenecen a un matrimonio que había sido reportado como desaparecido a principios de esta semana, activando una intensa búsqueda por parte de familiares y cuerpos de seguridad.

Cronología del hallazgo

Los cuerpos fueron localizados por pobladores en un paraje de difícil acceso. Tras el aviso a los servicios de emergencia, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento y comenzar las investigaciones pertinentes.

Aunque las identidades no han sido reveladas oficialmente a la espera de los protocolos forenses completos, fuentes cercanas al caso confirmaron que las características físicas y las vestimentas coinciden con la pareja buscada desde hace días.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades mantienen varias líneas de investigación abiertas. No se descarta el robo o el secuestro, aunque los detalles sobre el estado en que fueron encontrados los cuerpos se mantienen bajo reserva judicial.



Los exámenes forenses determinarán si hubo violencia directa o si existen indicios de ejecución.

Ola de violencia

Este suceso se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la región, donde los reportes de desapariciones han registrado un repunte en los últimos meses. Familiares de las víctimas han exigido justicia y celeridad en la captura de los responsables, mientras que organizaciones civiles piden reforzar la vigilancia en las rutas estatales.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.