Servicio Público | Solicitan donantes de sangre para la señora Carmen García

La comunidad se une en un esfuerzo solidario realizando una campaña de recolección de sangre con carácter de urgencia para atender la situación de la ciudadana Carmen García.

La paciente se encuentra actualmente recluida en el Hospital Victorino Santaella, ubicado en Los Teques, estado Miranda, a la espera de una intervención quirúrgica necesaria para su recuperación.

Los familiares y allegados hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad de los Altos Mirandinos para que acudan a colaborar. La disponibilidad de sangre es el requisito principal para que el equipo médico pueda proceder con la operación programada.

Lugar y horario de atención

Las personas interesadas en apoyar esta causa deben dirigirse directamente al Banco de Sangre del Hospital Victorino Santaella.

El proceso de recepción de donantes se lleva a cabo únicamente en horas de la mañana, por lo que se recomienda asistir temprano para cumplir con los protocolos del centro asistencial.

Datos de contacto y requisitos

Para coordinar la donación o recibir información adicional sobre el estado de la paciente, los voluntarios pueden comunicarse al número telefónico 0412-5634644.

Es importante que los donantes asistan con su cédula de identidad y cumplan con las condiciones básicas de salud para garantizar que el proceso sea exitoso.

Se recuerda a la población que este acto de generosidad es fundamental para el funcionamiento de los servicios de cirugía. Cualquier tipo de sangre puede ser de gran ayuda para facilitar el tratamiento de la señora Carmen García y asegurar su pronta mejoría.

