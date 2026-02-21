Ciclón Bomba en Nueva York y Boston: horarios de la tormenta, cuánta nieve caerá y alerta de 'Blizzard'

Suscríbete a nuestros canales

El noreste de Estados Unidos (EEUU) se prepara para lo que podría ser la tormenta más impactante de la temporada, desde este domingo.

A diferencia de la incertidumbre que reinaba a mitad de semana, hoy sábado 21 de febrero, los modelos meteorológicos han confirmado la formación de un ciclón bomba.

Este es un tipo de tormenta que se intensifica rápidamente al caer su presión atmosférica y se espera que impacte con fuerza el corredor de la Interestatal 95 entre el domingo por la tarde y el lunes por la mañana.

La ventana crítica: ¿Cuándo empieza lo peor?

La nieve comenzará de forma ligera el domingo por la mañana, pero el sistema ganará una fuerza explosiva al tocar el Atlántico.

La "ventana de peligro" se abrirá el domingo por la noche, después de las 6:00 de la tarde, y se extenderá hasta el mediodía del lunes.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 45 mph, lo que provocará condiciones de "blizzard" (ventisca) con visibilidad nula.

Proyecciones de nieve por ciudad

Tras los últimos ajustes del Centro de Pronóstico FOX y el Servicio Meteorológico Nacional, estas son las acumulaciones esperadas:

Ciudad Acumulación Prevista Impacto Estimado Boston, MA 12 - 18 pulgadas Severo: Paralización total de transporte y escuelas. Nueva York (NYC) 8 - 12 pulgadas Alto: Riesgo en carreteras y posibles cierres de vuelos. Filadelfia, PA 6 - 10 pulgadas Moderado/Alto: Limpieza de nieve difícil el lunes. Long Island / S. Jersey 10 - 14 pulgadas Severo: Riesgo de inundación costera y vientos fuertes.

El "factor lunes": caos en el transporte

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha elevado la alerta para los equipos de saneamiento, advirtiendo que el viaje matutino del lunes será "extremadamente peligroso o imposible" en algunas áreas.

Con el suelo todavía cubierto por los restos de la histórica tormenta de enero, el riesgo de inundaciones por deshielo rápido o acumulación excesiva de peso en techos es una preocupación real.

¿Por qué es un ciclón bomba?

El sistema, que cruzó las Montañas Rocosas como una baja presión común, se alimentará del aire cálido del Atlántico y el aire gélido canadiense.

Esta interacción provocará una bombogénesis, un fenómeno que no solo trae nieve, sino vientos con fuerza de tormenta tropical que podrían causar cortes de energía masivos en Massachusetts y Connecticut.

Qué hacer este sábado antes de la nieve

Si vives en el área afectada, aprovecha las horas de luz de este sábado para prepararte:

Protección de tuberías: las temperaturas caerán drásticamente tras la nieve. Deja gotear ligeramente los grifos para evitar que las tuberías se congelen y revienten. Abastecimiento estratégico: no esperes al domingo. Asegúrate de tener alimentos que no requieran cocción, linternas con baterías y sal para las aceras. Regla de los "3 Pies": si usas calentadores portátiles, mantenlos al menos a tres pies de distancia de cortinas o muebles para evitar incendios. Cuidado con la Nieve acumulada: no esperes a que caigan las 12 pulgadas para limpiar. Si puedes, retira la nieve cada 4 pulgadas para evitar que se compacte y se vuelva hielo pesado, especialmente si tienes problemas de salud. Derecho a refugio: en Nueva York, se activa el código azul. Cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a buscar refugio del frío extremo en los centros habilitados por la ciudad.

