Revelan modus operandi de “La Muñeca”: joven sicaria dirigía una red criminal

Autoridades colombianas revelaron el modus operandi de una joven de 23 años de edad, conocida por el alias de “La Muñeca, quien está vinculada con varios crímenes violentos.

La acusada, quien responde al nombre de Karen Julieth Ojeda Rodríguez, había sido arrestada el año pasado, por su presunta participación en varios asesinatos relacionados con bandas criminales en Colombia.

Las autoridades aseguraron que la joven sería la jefa de un grupo de sicarios y que planificó múltiples homicidios, incluido el de su exnovio, un hombre conocido como "Orejas", ocurrido hace un año.

Así operaba la banda dirigida por "La Muñeca"

“La Muñeca” resultó detenida por autoridades colombianas en medio de una investigación contra estructuras del crimen organizado en ese país, de las cuales formaba parte.

Asimismo, está señalada como presunta colaboradora de redes criminales que operaban en distintas regiones. Según informes oficiales difundidos por medios internacionales, durante el operativo también fue detenido otro individuo presuntamente relacionado con el mismo grupo.

De acuerdo con los investigadores, la joven habría participado en actividades coordinadas que requerían planificación y discreción.

Las autoridades destacaron que su apariencia juvenil y presencia activa en redes sociales le permitía realizar sus actividades ilícitas sin generar sospechas, lo cual sería evidencia de que algunas organizaciones delictivas han modificado sus métodos y perfiles operativos.

Era líder de un grupo criminal dedicado al sicariato

Mientras la investigación continúa, las autoridades trabajan para determinar el alcance de su presunta participación y posibles vínculos con otros hechos violentos, relacionados con la banda criminal "Los de la M".

Ojeda sería la líder de un grupo de sicarios, responsable de la escalada de violencia en el puerto petrolero de Barrancabermeja. Se pudo conocer que, bajo su mando, se realizaron asesinatos selectivos y emboscadas.

En el caso del homicidio de su expareja, el móvil habría sido una disputa económica entre ambos. "La Muñeca" utilizó la discusión para citarlo en un sitio estratégico y, bajo sus instrucciones, sus cómplices le quitaron la vida.

