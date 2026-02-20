Sancionada Ley de Amnistía en Venezuela: detalles del texto legal

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves por unanimidad, y en segunda discusión, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El instrumento, que consta de 16 artículos, fue sancionado tras una semana de consultas con diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones no gubernamentales y familiares de ciudadanos detenidos por motivos políticos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que, tras la sanción de la ley, esta será remitida a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, para su correspondiente promulgación, en cumplimiento con el artículo 213 de la Constitución Nacional.

Consensos y reconciliación

Durante el debate, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para la Consulta Pública, destacó que el articulado fue producto de un proceso de discusión "amplio" y basado en "grandes consensos" entre las fuerzas políticas.

Por su parte, la vicepresidenta de dicha comisión y diputada por la oposición, Nora Bracho, enfatizó que, si bien la ley “no es perfecta”, representa un paso fundamental para la estabilidad nacional. “Es un gran avance para la reconciliación del país, ya que mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos”, afirmó.

Comisión de Seguimiento

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido, Rodríguez anunció la creación de una Comisión Especial, amparada en el artículo 15 de la legislación recién sancionada. Esta instancia tendrá la tarea de supervisar la ejecución y el alcance de la ley.

La comisión de seguimiento estará liderada por el diputado Jorge Arreaza en la presidencia y la diputada Nora Bracho en la vicepresidencia, manteniendo la estructura de trabajo conjunto que permitió la redacción del texto final.