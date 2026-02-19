¿Qué ocurre con tus tarjetas de crédito si el IRS te declara en mora?

Suscríbete a nuestros canales

El impago de impuestos federales en los Estados Unidos activa una maquinaria de cobro que, aunque no tiene la potestad de "apagar" una tarjeta de crédito de forma inmediata, genera un efecto dominó que termina por inhabilitar financieramente al deudor.

Al entrar en mora, la preocupación principal no es solo la acumulación de intereses, sino la ejecución de un embargo sobre los activos líquidos que respaldan el uso de instrumentos financieros.

Embargos y asfixia de la deuda tributaria

Cuando un contribuyente ignora los avisos de cobro, la autoridad fiscal puede emitir una orden de embargo a las instituciones financieras. Bajo esta figura, el banco está legalmente obligado a congelar los fondos existentes para cubrir la deuda tributaria. Esto significa que, aunque la tarjeta de crédito técnicamente funcione, el usuario no tendrá dinero en su cuenta para pagar el saldo mensual o para que se procesen los pagos automáticos.

Si los pagos mínimos de las tarjetas de crédito no se cumplen debido a que el efectivo fue incautado por el fisco, las entidades bancarias procederán a aplicar sus propias sanciones: bloqueo de líneas de crédito, aumento de tasas por mora y, eventualmente, la cancelación definitiva del servicio por insolvencia. Además, el IRS tiene la facultad de embargar salarios, dejando al ciudadano con el mínimo indispensable para subsistir, lo que imposibilita el mantenimiento de deudas privadas.

El peso del gravamen federal en el historial

A diferencia de lo que ocurría años atrás, el IRS ya no reporta directamente las deudas a las agencias de crédito. Sin embargo, esto no significa que el historial esté a salvo. Cuando la deuda es significativa, se emite un Aviso de Gravamen por Impuesto Federal (Notice of Federal Tax Lien), un documento de registro público. Los prestamistas y bancos consultan habitualmente estos registros y, al detectar un gravamen, suelen reducir los límites de crédito o denegar nuevas solicitudes.

Lo mejor es actuar rápido para que no te quiten el dinero del banco, pedir un plan de pagos, una prórroga y un acuerdo de cobro. En casos muy difíciles, el IRS acepta que pagues menos de lo que debes si demuestras que no tienes nada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube