Cumbre en Washington: Trump impulsa su Junta de Paz con millonario fondo para conflictos globales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezó hoy la sesión inaugural de la Junta de Paz, una iniciativa que busca redefinir la diplomacia mundial y que hoy ha dado sus primeros resultados financieros y operativos.

En una reunión que congregó a líderes de más de 40 países, el mandatario estadounidense anunció un aporte masivo de 10.000 millones de dólares para el funcionamiento de este nuevo organismo.

Los resultados clave de la jornada

Gaza: hacia una fuerza policial civil. Una de las noticias más destacadas fue el anuncio de que unos 2.000 palestinos se han alistado para formar una nueva fuerza policial de transición. Este cuerpo, entrenado por países como Egipto y Jordania, tendrá la tarea de garantizar el desmantelamiento de facciones y la desmilitarización total de la Franja.

Además del aporte operativo, Trump adelantó que la Junta destinará fondos superiores a los 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura crítica y ayuda humanitaria inmediata en zonas devastadas. El pulso con la ONU: Trump fue enfático al señalar que su Junta de Paz "supervisará" de forma indirecta el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el futuro, argumentando que el sistema multilateral tradicional "necesita ayuda" para ser efectivo.Contraste en el frente europe

A pesar del optimismo en Washington, la Agencia EFE reportó que, en paralelo, las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania celebradas en Ginebra concluyeron hoy sin avances significativos. Este estancamiento refuerza la intención de la Junta de Paz de Trump de intervenir en el conflicto europeo bajo el modelo de "negociación económica" que ya se aplica en otras latitudes.

Ultimátun a Irán

En medio de los elogios a la voluntad de los miembros y el potencial de su Junta para llevar al fin la paz a Oriente Medio, Trump dedicó una advertencia a Irán, a quien ha amenazado con acciones militares en los próximos días de no llegar a un acuerdo para limitar su programa nuclear, reseñó la agencia EFE.

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial", aseguró al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizan un gran despliegue naval y aéreo en la región.

