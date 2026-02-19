El FMI inicia recopilación de información para evaluar el reinicio de relaciones con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este jueves que ha iniciado un proceso de "recopilación de información" para evaluar la mejor manera de retomar el contacto con las autoridades venezolanas. Sin embargo, el organismo recordó que cualquier avance formal depende estrictamente de una petición directa desde Caracas.



​En una rueda de prensa, la portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó que la institución está analizando los hechos para determinar cómo proceder, ya sea a través de asistencia técnica u otros mecanismos de cooperación.



​El reconocimiento internacional como clave

​Kozack subrayó que el restablecimiento de los lazos financieros y de asesoría no es automático. Según los procedimientos del Fondo, la relación con Venezuela debe ser validada por una mayoría de votos de los países miembros del organismo.



​"En los casos en los que tenemos problemas de reconocimiento gubernamental, nos guiamos por la postura de la comunidad internacional y de nuestros miembros", reiteró la portavoz.

Este acercamiento ocurre en un nuevo contexto político, marcado por el reconocimiento de Washington a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuya gestión ha recibido valoraciones positivas por parte de la administración de Donald Trump.

