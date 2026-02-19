Camión de gas causa gran explosión en plena autopista de Chile: reportan múltiples heridos y fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

Una fuerte explosión se registró en Chile este jueves, 19 de febrero, dejando un saldo preliminar de tres personas fallecidas y al menos diez heridos.

El accidente, ocurrió en plena Ruta 5, la principal autopista del país, provocando una emergencia que paralizó el tránsito y movilizó a múltiples equipos de rescate, informó EFE.

¿Qué ocurrió?

​La explosión de un camión que transportaba gas licuado conmocionó a Santiago de Chile.

El estallido generó un incendio masivo que alcanzó a otros siete vehículos que circulaban por la zona en ese momento, además de afectar a un depósito de chatarra cercano. De los heridos reportados, cinco se encuentran en estado grave, mientras que los otros cinco presentan lesiones leves; todos ellos son adultos y, en su mayoría, conductores que se encontraban en el lugar del siniestro.

Otros detalles del accidente

La policía informó que el suceso tuvo lugar en la intersección de la Ruta 5 con una vía secundaria. La fuerza de la detonación no solo destruyó el camión cisterna, sino que las llamas se propagaron rápidamente a los automóviles particulares que transitaban por la autopista.

Aunque los equipos de emergencia trabajan arduamente, las autoridades advirtieron que las cifras de víctimas aún podrían variar.

¿Cuáles son las causas del estallido?

De acuerdo con las primeras investigaciones mencionadas por el gobernador Claudio Orrego, la tragedia habría sido provocada por una fuga en las válvulas del camión.

Esta pérdida de gas generó una nube combustible que, al entrar en contacto con una chispa, desencadenó la explosión fatal. Actualmente, los peritos trabajan en el sitio para confirmar esta hipótesis y asegurar la zona.

