Accidentes en la carretera: "Aprendimos a conducir sin cultura"

Suscríbete a nuestros canales

Cada año ocurren accidentes de tránsito en las carreteras como producto de la imprudencia de los conductores al desplazarse para disfrutar del asueto de Carnaval; sobre todo en la carretera de Ocumare de la Costa donde este fin de semana se registraron dos accidentes sin víctimas fatales.

Otro accidente se registró en la recta La Pionía, municipio Tinaco del estado Cojedes, por exceso de velocidad, que ocasionó 40 lesionados.

La directora de Asotránsito (Asociación de ayuda a las víctimas de siniestros viales y educación vial), Lilian Romero, indicó que la carretera de Ocumare de la Costa es peligrosa al calificarla como “una guillotina" y agregó: "Quien la conoce y recorre a diario conduce con fluidez, pero para quien va de turista o por primera vez, se encuentra con una vialidad que no es fácil de conducir”.

Si se maneja por esa vía bajo los efectos del alcohol, va con la familia y va distraído, ese conductor puede ocasionar un siniestro vial por imprudencia. Si se maneja por una vía nueva, se debe poner todos los sentidos en la conducción; “eso sería lo ideal porque la carretera de Ocumare de la Costa no está diseñada para perdonar errores”.

Recalcó que el conductor que transita esta vía por primera, segunda o tercera vez, debe hacerlo a baja velocidad y con mucha prudencia.

Acotó que esta carretera no tiene iluminación, y "no debería tenerla por estar dentro de un parque nacional", por lo que recomienda a quienes vayan por primera vez, que lo hagan de día.

Añadió que es una vía insegura de por sí, con muchas curvas, y la cultura del venezolano se caracteriza por ir a la playa y tomar bebidas alcohólicas. “Aunque no consuma alcohol, en cualquier distracción lo agarra una de estas curvas peligrosas, y puede terminar en tragedia”.

Conductores imprudentes

Destacó que “casi todos los conductores venezolanos son imprudentes. Aprendimos a conducir sin cultura, sin educación. No tenemos noción de lo que es una imprudencia, no entienden y no saben que eso puede terminar en una tragedia”.

Agregó que, a diferencia de países como Japón, que capacita a la gente antes de entregarle una licencia, el venezolano está libre, “nuestra cultura es imprudente, basada en que, bajo los efectos del alcohol, conduzco sin miedo, mejor. Eso se escucha”.

Romero acotó que esa cultura de imprudencia se puede cambiar desde ahora, en 2026.

Otorgamiento de licencias

Insistió en que no hay educación ni filtro para entregar una licencia de conducir.

Hay que filtrar a quién se le otorga la licencia y luego dar capacitación continua a los conductores; si tuvo una multa o cometió una imprudencia, debe ir a capacitación para que entienda su error.

Precisó que la Ley de Transporte Terrestre establece los límites de velocidad permitidos en ciertas zonas, carreteras, autopistas y zona rural. En la carretera de Ocumare de la Costa el límite de velocidad de noche es de 50 km/h, en la autopista Regional del Centro es de 90 km/h.

Recomendaciones para erradicar la imprudencia de los conductores

Las recomendaciones para el conductor son

Bajar la velocidad

Manejar muy prudente

Utilizar la iluminación y corneta del vehículo

Ceder el paso cuando se sienta inseguro si va por la carretera de Ocumare de la Costa

Revisar frenos, luces, entre otros; aunque se entiende que son vehículos de vieja data y hay dificultad económica para mantenerlos impecables.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube