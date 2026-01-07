Imprudencia de un adolescente le costó la vida: fue arrollado por una avioneta en Guárico

Suscríbete a nuestros canales

Un adolescente perdió la vida este 6 de enero en un accidente que involucró una moto y una avioneta.

Los hechos se registraron en la pista de aterrizaje del aeropuerto de San Juan de los Morros, estado Guárico.

Por los momentos la identidad del joven no ha sido revelada, solo se conoce que se trató de un estudiante de bachillerato de 16 años.

¿Qué pasó en el aeropuerto en Guárico?

El reporte de los medios regionales indica que el joven se desplazaba en una motocicleta cuando fue impactado por una avioneta que estaba aterrizando.

Al lugar se trasladaron comisiones de Protección Civil y otros organismo de seguridad.

Autoridades investigan los hechos para dar con el motivo de la colisión y el porqué el joven se encontraba conduciendo una moto en la pista de aterrizaje.

