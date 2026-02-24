Nueva propuesta: ¿Cuánto tiempo sin trabajar estarían los solicitantes de asilo en EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa una reforma estructural que duplica el tiempo de espera para que los solicitantes de asilo obtengan un permiso de trabajo legal en Estados Unidos.

Bajo el expediente 2026-03595, la propuesta oficial establece que los migrantes deberán esperar 365 días en lugar de los 180 actuales para tramitar su autorización inicial, un cambio que el gobierno justifica como una medida para endurecer los controles fronterizos.

Importancia

Esta normativa, que entraría en vigor el 24 de abril de 2026, otorga además a las autoridades un margen de seis meses adicionales para procesar los documentos.

Según informa Miami Diario, este proceso posterga el acceso a empleos formales y salarios dignos para miles de familias que dependen de este ingreso para subsistir mientras esperan una resolución judicial.

Esta modificación impacta de forma directa y severa a la comunidad migrante, especialmente a aquellos que carecen de redes de apoyo económico al llegar al país.

Impacto

Al extenderse el periodo de inactividad laboral forzada, aumenta la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo frente a la explotación laboral y la precariedad habitacional, limitando su capacidad para costear una representación legal adecuada en sus procesos de deportación.

Resulta importante señalar que la regla también contempla la suspensión total de nuevos permisos si el sistema registra saturación, una medida que podría empujar a miles de personas hacia la economía informal en un contexto donde el costo de vida y los servicios básicos continúan al alza en las principales ciudades receptoras

