Así el ICE intensifica vigilancia a inmigrantes en Illinois: conoce los detalles

En un movimiento estratégico que mantiene a las comunidades locales en alerta, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha ampliado sus operaciones en el área de Chicago.

Este cambio tiene como objetivo acelerar las deportaciones y reforzar la vigilancia en un estado que, históricamente, ha sido un "santuario" para miles de familias.

Un nuevo centro neurálgico para las deportaciones del ICE

El ICE ha fortalecido su infraestructura al mejorar instalaciones clave, como el centro de procesamiento en Broadview, y al implementar programas de vigilancia tecnológica de última generación.

Según datos recientes de la Universidad de Syracuse (TRAC), el área de Chicago se ha convertido en una de las tres regiones con más personas bajo programas de Alternativas a la Detención (ATD), monitoreando a más de 18.000 individuos a través de grilletes electrónicos y aplicaciones móviles.

Este despliegue no es casual. La agencia federal ha aumentado su presupuesto operativo para 2026, destinando miles de millones de dólares a las Operaciones de Ejecución y Eliminación (ERO).

La meta es clara: procesar más rápidamente a los migrantes con órdenes finales de deportación y a aquellos que las nuevas prioridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consideran "amenazas a la seguridad pública".

La respuesta de Illinois: un escudo legal frente al avance del ICE

Ante la presión del ICE, el gobierno de Illinois y la alcaldía de Chicago han puesto en marcha mecanismos de defensa sin precedentes.

El alcalde Brandon Johnson firmó recientemente la orden ejecutiva "ICE On Notice", que instruye a la policía de Chicago a documentar cualquier conducta inapropiada de los agentes federales.

Además, la Fiscal del Estado del Condado de Cook, Eileen O'Neill Burke, anunció un nuevo protocolo que permitirá procesar penalmente a los agentes federales que hagan uso excesivo de la fuerza o violen leyes estatales durante sus operativos.

Este choque de poderes coloca a Illinois en el centro de una batalla legal por los derechos de los residentes indocumentados.

Consejos de seguridad para la comunidad migrante

Las organizaciones que defienden los derechos civiles, como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), instan a la comunidad a mantener la calma y conocer sus derechos fundamentales:

Derecho a guardar silencio: No responda preguntas sobre su lugar de nacimiento o estatus legal.

No abra la puerta: A menos que el agente presente una orden judicial firmada por un juez (una orden administrativa del ICE no da derecho a entrar a una vivienda).

Plan de emergencia: Mantenga copias de sus documentos y un contacto legal a mano.

