Mató a su casera tras discutir por el pago del alquiler: dictan sentencia contra inmigrante por el violento crimen

Un hombre de 20 años de edad, quien presenta situación migratoria irregular en EEUU, quedó sentenciado a prisión por el asesinato de una mujer, quien le rentaba una habitación.

De acuerdo con los reportes del incidente, Davi Vidal estranguló a su casera en Queens (Nueva York) tras una fuerte discusión que se originó cuando el joven no pudo pagar el alquiler.

Ahora, el acusado fue condenado a más de 20 años de cárcel por el terrible crimen, detalló Daily News.

La mató tras una pelea por el pago del alquiler

Vidal, quien es originario de Colombia, todavía era un adolescente en diciembre de 2023 cuando asesinó a Zoraida Leo, de 55 años de edad.

El muchacho la atacó con sus propias manos y un cordón de hierro, en medio de una pelea por impago del alquiler.

El juez de la Corte Suprema de Queens, Ushir Pandit-Durant, sentenció a Vidal a 22 años y medio de cárcel, seguidos de cinco años de libertad supervisada, luego de que se declarara culpable de homicidio en primer grado.

“Este acusado atacó brutalmente a Zoraida Leo después de una disputa por el alquiler y luego la abandonó para que muriera en el piso de su propia casa”, declaró la fiscal de distrito de Queens, Melinnda Katz.

"Es un inmigrante ilegal y un asesino"

La hermana de la víctima, Maria Leo, había criticado a Vidal antes de su condena, lo tildó de “asesino” y cuestionó cómo se le permitió estar en el país, informó New York Post.

“Es un migrante que cruzó la frontera ilegalmente”, manifestó Leo, ciudadano naturalizado de la República Dominicana.

“¿Cómo es posible que el gobierno federal dejara ir a este delincuente, solo para que matara a una mujer inocente? Vidal es un asesino”, manifestó.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de arresto para Vidal después de su detención por el asesinato de Zoraida Leo, el 4 de diciembre de 2023.

Los fiscales indicaron que el hijo de la mujer la encontró sin vida en la entrada del baño de su casa en East Elmhurst, un día después del crimen. Acudió tras conocer que su madre no se presentó a trabajar ni respondía sus llamadas.

Cuando las autoridades llegaron, Vidal, que vivía en el ático, estaba dentro de la casa. Cuando lo encontraron, el homicida lloraba, y tenía arañazos en la cara.

