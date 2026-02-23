Así puede solicitar copias certificadas de actas de defunción en línea: Saren detalla los pasos y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Obtener un acta de defunción es un paso fundamental tras el fallecimiento de un ciudadano, ya que este documento permite legalizar el deceso ante el Estado.

Actualmente, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) facilitó este proceso permitiendo que gran parte de la gestión se realice en línea.

Este trámite es indispensable para diversos procesos legales, desde la organización de servicios funerarios o cremaciones, hasta la gestión de herencias y el retiro de fondos en entidades bancarias.

Pasos para solicitar el acta en línea

Para iniciar el proceso, debe ingresar a la página oficial del Saren y seguir esta ruta:

Entre en la sección de "Aplicaciones" y luego en "Trámites en línea".

Acceda con su usuario y contraseña.

Haga clic en "Registro Principal" y seleccione la opción "Copias Certificadas".

Elija el estado, la oficina y la sede a la que desea acudir.

En tipo de documento, seleccione "Acta de Defunción".

Complete la información solicitada, como el número de acta, e indique si desea legalizar el documento.

Documentos requeridos en digital

El sistema le solicitará adjuntar en formato PDF los siguientes recaudos:

Cédula de identidad certificada.

Timbre fiscal.

Fotocopia de la cédula de identidad de las partes involucradas.

Requisitos previos y presenciales

Antes de realizar la solicitud en el Saren, los familiares deben obtener el certificado de defunción en la morgue del hospital o centro de salud donde ocurrió el deceso. Para formalizar el trámite completo, es necesario contar con:

Cédula de identidad del fallecido.

Certificado de defunción original (emitido por el personal de salud con la causa de muerte).

Original y copia de la cédula de la persona que realiza la solicitud.

Llenado de la planilla correspondiente en el organismo.

¿Quiénes pueden realizar el trámite?

La gestión no puede ser realizada por cualquier persona. Está autorizada únicamente para:

Familiares directos: Padres, cónyuges, hijos o hermanos

Apoderados: Personas con un poder legal debidamente registrado.

Entrega del documento

Una vez completado el registro y cargados los documentos, el acta será procesada en un lapso de 7 días hábiles. El documento aparecerá directamente en la página del Saren para ser descargado e impreso por el usuario.

El personal de cada oficina informará sobre los plazos finales para retirar cualquier documentación física si fuera necesario.

