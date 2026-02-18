Calendario de pagos IRS: ¿Quiénes reciben el cheque de $7.340 este mes?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comenzado oficialmente a distribuir los reembolsos correspondientes a la temporada de impuestos de 2026.

Millones de contribuyentes en Estados Unidos están viendo depósitos significativos en sus cuentas bancarias, especialmente aquellos que son elegibles para el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC).

Aunque hay cifras variadas en circulación, los datos oficiales del IRS confirman que las familias con dos hijos pueden recibir hasta $7.152, mientras que las que tienen tres o más hijos pueden alcanzar un máximo de $8.046.

La cifra de $7.340, que corresponde al máximo de años anteriores ajustado por inflación, se encuentra en el rango promedio de los beneficios que el gobierno está liberando este mes de febrero.

¿Quiénes son elegibles para estos depósitos del IRS en febrero?

Para acceder a este alivio financiero, el IRS ha establecido criterios claros que se basan en los ingresos y la composición familiar del año fiscal 2025.

Según la Publicación 596 del IRS, los requisitos principales son los siguientes:

Ingresos del trabajo: Debe haber obtenido ingresos a través de salarios, propinas o trabajo por cuenta propia.

Debe haber obtenido ingresos a través de salarios, propinas o trabajo por cuenta propia. Límites de ingresos: Para el año fiscal 2025, su ingreso bruto ajustado (AGI) no debe superar los $68,675 (si está casado y presenta declaración conjunta con 3 o más hijos).

Para el año fiscal 2025, su ingreso bruto ajustado (AGI) no debe superar los $68,675 (si está casado y presenta declaración conjunta con 3 o más hijos). Número de Seguro Social : Todos los miembros de la familia que se declaren deben contar con un número de Seguro Social válido.

: Todos los miembros de la familia que se declaren deben contar con un número de Seguro Social válido. Estatus migratorio: Debe ser ciudadano estadounidense o residente extranjero durante todo el año.

El calendario de pagos y la Ley PATH

Muchos contribuyentes se preguntan por qué su dinero se recibe específicamente en la segunda quincena de febrero.

La respuesta está en la Ley de Protección de los Estadounidenses contra el Salto de Impuestos (Ley PATH).

Según un comunicado oficial del IRS (IR-2026-15), esta ley impide que el IRS emita reembolsos que incluyan el EITC o el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC) antes de mediados de febrero.

Esto le da a la agencia más tiempo para detectar y prevenir fraudes. Por esta razón, los depósitos directos están llegando a las cuentas bancarias entre el 18 y el 28 de febrero de 2026.

Pasos para asegurar su depósito

Presentación electrónica: El IRS procesa las declaraciones digitales mucho más rápido que las de papel.

Elige depósito directo: Esta es la forma más segura y rápida de recibir tus fondos.

Utiliza "¿Dónde está mi reembolso?": El portal oficial del IRS y la aplicación IRS2Go se actualizaron el 17 de febrero para mostrar fechas de pago precisas a los beneficiarios de la Ley PATH.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube