Confiscación de documentos personales por parte de ICE: abogados de inmigración manifiestan preocupación

La maquinaria de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta un nuevo alud de críticas legales en Chicago y el resto del país.

Una investigación de NBC Chicago reveló una táctica sistémica que está dejando a miles de inmigrantes en un "limbo de identidad": la agencia confisca y retiene pasaportes, licencias de conducir y permisos de trabajo incluso después de que los jueces ordenan la liberación de los detenidos.

Con más de 72,000 personas bajo custodia hasta finales de enero, los abogados denuncian que ICE libera a los inmigrantes en lugares remotos, a menudo a altas horas de la noche, pero sin los documentos necesarios para sobrevivir o identificarse en la sociedad civil.

El "secuestro" de documentos: ¿Táctica de control o error administrativo?

Abogados de inmigración de organizaciones como el Centro Legal Infantil y Beyond Legal Aid señalan que este problema ha escalado drásticamente bajo la actual administración.

Desde enero de 2025, se han presentado más de 20,000 recursos de hábeas corpus ante tribunales federales para impugnar detenciones ilegales.

El argumento de ICE: En litigios pendientes, el gobierno ha sostenido que retiene los documentos para evitar que los inmigrantes los "oculten o destruyan" y así dificulten una futura deportación.

La realidad en el terreno: Abogados como Laura Smith denuncian que retener una licencia de conducir de Illinois o una tarjeta de autorización de trabajo emitida por el propio gobierno no tiene una "razón legítima", ya que estas personas han obtenido su libertad bajo fianza o por orden judicial.

Inconsistencias fatales: Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ya advertía que las oficinas de campo no comunican de manera sistemática cómo los inmigrantes pueden reclamar sus bienes al ser liberados.

De Chicago a Texas: el calvario de los detenidos

Testimonios como los de Jemmi Ardon Vásquez y Carlos Belis ilustran la severidad del sistema. Tras ser arrestados cerca de Elgin, fueron trasladados a Camp East Montana, el centro de detención más grande de EE. UU., donde se han reportado tres muertes en los últimos dos meses.

"Literalmente dormíamos en una silla. La comida era horrible", relató Ardon Vásquez. Tras ganar su caso y ser liberada, descubrió que ICE seguía en posesión de sus documentos originales, obligándola a iniciar procesos costosos con el consulado de su país para obtener una identificación básica.

La paciencia de los jueces se agota

La frustración ha llegado hasta los estrados judiciales. Recientemente, un juez federal en Minnesota tuvo que verificar personalmente el número de seguimiento de un paquete de UPS para asegurarse de que ICE devolviera los documentos a un inmigrante, tras criticar duramente la falta de cooperación de los abogados del gobierno.

Para la abogada Bindhu Vijayan, esto representa un colapso de la eficiencia judicial: "Hoy en día, algo tan simple como la devolución de documentos debe litigarse. ¿Dónde está la eficiencia aquí?".

