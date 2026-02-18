Pronóstico del tiempo en Florida: el NWS advierte sobre la llegada de un frente frío

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 18 de febrero de 2026, el sur de la Florida se encuentra bajo un sol radiante y temperaturas en aumento, un panorama que los meteorólogos describen como la "calma antes de la tormenta" térmica.

Mientras los residentes aprovechan el clima perfecto para disfrutar al aire libre, un sistema frontal avanza rápidamente hacia la península, prometiendo un cambio drástico en el clima para el final de la semana.

Las temperaturas en Miami y Broward alcanzan los 80°F previo a la llegada del frente frío

Según el informe matutino del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Miami, las comunidades desde West Palm Beach hasta los Cayos están disfrutando de cielos mayormente despejados.

Los termómetros están en ascenso, con máximas que llegan a los 78°F (25°C) y 80°F (27°C) en algunas áreas del interior de los condados de Miami-Dade y Broward.

El Boca Raton Tribune, citando fuentes del NWS, señala que un sistema de alta presión sobre la península de Florida está favoreciendo este "veranillo" temporal.

La humedad se mantiene en niveles agradables, alrededor del 58%, lo que intensifica la sensación de calor bajo el sol del mediodía.

Advertencia costera y riesgos de corrientes de resaca en Florida

A pesar del clima soleado, las autoridades mantienen una alerta para quienes visitan las playas del Atlántico.

El Servicio Meteorológico Nacional extendió un comunicado de precaución por corrientes de resaca vigente hasta la noche de este miércoles.

"Aunque el cielo se vea perfecto, las condiciones en el agua son peligrosas para nadadores inexpertos debido al oleaje generado por los vientos del este", advierten los meteorólogos locales.

La llegada del frente frío: ¿Cuándo bajará la temperatura en Florida?

A partir de la noche del jueves, el panorama va a cambiar. Según los pronósticos de Univision 23 y Tiempo3, un frente frío de origen ártico comenzará a desplazar el aire cálido de Florida.

Se espera que para la madrugada del viernes, las temperaturas caigan notablemente, situándose entre los 50°F (10°C) y 60°F (15°C).

Este frente no solo traerá aire fresco, sino que también habrá una probabilidad moderada de chubascos aislados y vientos fuertes del norte, lo que hará que la sensación de frío sea aún más intensa.

Las autoridades aconsejan a la población que aproveche el sol este miércoles, pero que también se prepare con abrigos ligeros para el cambio que se avecina durante el fin de semana.

