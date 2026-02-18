Finanzas

Bancos que ya activan la subasta de divisas electrónicas la mañana de este 18 de febrero: detalles

Por Robert Lobo
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 08:44 am
Este 18 de febrero, tal y como ya ha sido una constante en los últimos días, se lleva a cabo otra jornada de venta y subasta de divisas electrónicas. Los dólares adquiridos no es para retiro en efectivo; se acredita en tu Cuenta Electrónica.

Según el reporte de la cuenta en Telegram especializada en temas bancarios, VEMI Valores Económicos, pasadas las 8:00 a.m. las entidades financieras que ya abrieron la subasta de divisas son: BNC, Banesco, Provincial y Banco de Venezuela. 

Generalmente las subastas y ventas de divisas están abiertas hasta pasadas las 10:30 a.m. El monto promedio de compra en las últimas horas ha sido de Bs. 440 por dólar.

EN DESARROLLO...

