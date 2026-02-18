Gaceta oficial

Autoridades toman medidas para evitar vandalismos en fiestas de Elorza: conozca las nuevas restricciones

Los organismos de seguridad estarán facultados para hacer cumplir estas disposiciones

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 08:17 am
Autoridades regionales anunciaron un par de medidas a acatar con el fin de garantizar el éxito y el buen desarrollo de las Fiestas Populares y Turísticas de Elorza 2026, que se celebrarán del 13 al 19 de marzo.

La Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure emitió la información a través de Gaceta Oficial.

¿Cuáles son las medidas y regulaciones en la fiesta de Elorza 2026?

En cuanto a las prohibiciones, la Gaceta Oficial establece que queda estrictamente prohibida la venta, distribución, tenencia y uso de aerosoles de espuma (serpentina líquida), envases de aire comprimido con sustancias químicas y polvos colorantes.

Además, se prohíbe cualquier comportamiento o conducta que atente contra la moral, el orden público, la seguridad y los valores tradicionales de la cultura llanera.

Los organismos de seguridad estarán facultados para hacer cumplir estas disposiciones y actuar conforme a la ley ante cualquier incumplimiento. 

Miércoles 18 de Febrero - 2026
