Anuncian aumento del salario mínimo en Virginia: ¿Cuál es el nuevo monto?

La legislatura de Virginia concretó un avance significativo para la economía doméstica al aprobar los proyectos de ley Senate Bill 1 y House Bill 1, los cuales garantizan un aumento progresivo del salario mínimo hasta alcanzar los $15 por hora en enero de 2028.

Tras fijarse el sueldo en $12.77 a principios de 2026, el cronograma legislativo establece un ajuste intermedio de $13.75 para el primer día de 2027.

Esta transición escalonada permite que las empresas locales ajusten sus estructuras de costos mientras ofrecen a los empleados una hoja de ruta financiera predecible frente a la inflación persistente como reportó El Tiempo Latino.

Respaldo oficial

La Gobernadora Abigail Spanberger respalda esta iniciativa como una medida importante para aliviar la presión financiera de miles de familias que actualmente luchan contra el elevado costo de la vivienda y los servicios básicos.

Al unirse a la tendencia de otros estados que buscan cerrar la brecha de desigualdad, Virginia proyecta que este incremento no solo fortalecerá el poder adquisitivo individual, sino que también dinamizará el consumo local y reducirá la dependencia de los programas de asistencia social.

La normativa promete transformar la realidad de quienes trabajan a jornada completa, asegurando que el esfuerzo laboral se traduzca en una estabilidad económica real y sostenible.

