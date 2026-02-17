Tres narcolanchas destruidas: EEUU refuerza operativos en el Pacífico y Caribe

Suscríbete a nuestros canales

En un reciente despliegue militar, Estados Unidos reportó que ha destruido tres lanchas vinculadas al narcotráfico en operaciones realizadas en el Pacífico y el Caribe.

Estas acciones forman parte de la Operación Lanza del Sur, una estrategia iniciada en septiembre de 2025 con el objetivo de controlar rutas de drogas y neutralizar embarcaciones asociadas a organizaciones narcoterroristas en la región.

La ofensiva se ha enfocado en interrumpir el flujo de estupefacientes y reforzar la seguridad marítima en aguas internacionales.

Los ataques ocurrieron la noche de este 16 de febrero bajo la supervisión del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur. En total, once presuntos narcoterroristas perdieron la vida: ocho en dos embarcaciones del Pacífico oriental y tres en el Caribe.

Según el comunicado oficial, las embarcaciones interceptadas transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y estaban activamente involucradas en transporte de drogas en el momento del ataque.

El gobierno estadounidense argumenta que los ataques son necesarios para enfrentar el narcotráfico y la criminalidad organizada en la región.

Desde septiembre de 2025, las operaciones sumarias de la Fuerza de Tarea Conjunta han destruido más de cuarenta embarcaciones y causado aproximadamente 150 muertes entre presuntos narcotraficantes, según informa la agencia de noticiasEFE.

Los tres ataques recientes se suman a este historial y reflejan la intensificación de la estrategia estadounidense en el Pacífico y el Caribe, buscando disuadir a organizaciones criminales de continuar utilizando estas rutas marítimas para el transporte de drogas.

