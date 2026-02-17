Air Europa reactiva sus vuelos hacia y desde Venezuela este 17 de febrero: hora de llegada del primer vuelo a Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Luego de casi tres meses de la suspensión de sus servicios en Venezuela, este martes la compañía aérea Air Europa retomará su conectividad con Caracas. Esta decisión marca el regreso de la aerolínea española al mercado venezolano.

El primer vuelo tras la reactivación de los vuelos de Air Europa, arribará al Aeropuerto Internacional de Maiquetía proveniente de Madrid cerca de las 9:00 p.m.

Otras aerolíneas ya tienen fecha de reactivación

La aerolínea Air Europa será la primera en retomar sus vuelos con Venezuela, a donde volverá a operar a partir de este martes 17 de febrero, seguida de Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, mientras que Iberia prevé reanudar los suyos en abril.

La reactivación de las rutas Madrid-Caracas de las aerolíneas españolas se produce tras el levantamiento de las restricciones que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre de 2025.

La aerolínea española irá reactivando de manera gradual su operativa al país con tres vuelos semanales en febrero, que se ampliarán a cuatro durante las tres primeras semanas de marzo y, finalmente, a cinco.

