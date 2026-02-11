Estas aerolíneas internacionales arrancan operaciones en Venezuela: fechas de los primeros vuelos

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, informó que hasta el momento hay ocho aerolíneas internacionales que retoman sus operaciones desde y hacia Venezuela.

En entrevista con la periodista Shirley Varnagy, agregó que dos aerolíneas nacionales también activan sus vuelos hacia Madrid, España.

En tal sentido, detalló las fechas de inicio de operaciones:

Avianca: 12 de febrero

AirEuropa: 17 de febrero

LASER Airlines: 18 de febrero

LATAM Airlines: 23 de febrero hacia

Turkish Airlines: 03 de marzo

Plus Ultra: 03 de marzo

GOL: 08 de marzo

TAP Air Portugal: 04 de abril

Iberia: 06 de abril

Estelar: 13 de marzo

Explicó que las frecuencias semanales irán aumentando de manera progresiva.

Con respecto a la aerolínea American Airlines indicó que todavía no tienen una fecha de inicio de operaciones con Venezuela.

“Se dice que en el mes de abril. Sin embargo, todavía los procesos se están conversando”, dijo.