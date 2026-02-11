Conexión aérea

Estas aerolíneas internacionales arrancan operaciones en Venezuela: fechas de los primeros vuelos

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 05:15 pm
Estas aerolíneas internacionales arrancan operaciones en Venezuela: fechas de los primeros vuelos

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera de Díaz, informó que hasta el momento hay ocho aerolíneas internacionales que retoman sus operaciones desde y hacia Venezuela. 

En entrevista con la periodista Shirley Varnagy, agregó que dos aerolíneas nacionales también activan sus vuelos hacia Madrid, España. 

En tal sentido, detalló las fechas de inicio de operaciones:

  • Avianca: 12 de febrero 
  • AirEuropa: 17 de febrero 
  • LASER Airlines: 18 de febrero
  • LATAM Airlines: 23 de febrero hacia
  • Turkish Airlines: 03 de marzo
  • Plus Ultra: 03 de marzo
  • GOL: 08 de marzo 
  • TAP Air Portugal: 04 de abril
  • Iberia: 06 de abril 
  • Estelar: 13 de marzo

Explicó que las frecuencias semanales irán aumentando de manera progresiva. 

Con respecto a la aerolínea American Airlines indicó que todavía no tienen una fecha de inicio de operaciones con Venezuela. 

“Se dice que en el mes de abril. Sin embargo, todavía los procesos se están conversando”, dijo. 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
trámites
Miércoles 11 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América